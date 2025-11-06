El paraninfo del Colegio Universitario de Zamora estrenará butacas: así será la nueva redistribución del aforo

El paraninfo del Colegio Universitario estrenará butacas tras su remodelación. La Diputación Provincial ha puesto en marcha la licitación para sustituir todas las butacas del salón dedicado a acoger presentaciones, conferencias o eventos culturales, así como otro tipo de actos. En concreto, se solicitan 219 butacas de tipo modular con asientos abatibles y respaldos ergonómicos, material ignífugo, resistente, fácil de limpiar y mantener con un presupuesto de 60.000 euros (IVA incluido).

La renovación de las butacas se debe al mal estado de conservación en el que se encontraban los antiguos asientos que, además, carecían de adecuación a la normativa vigente en cuanto a la absorción de ruidos y resistencia al fuego. La reforma implicará también una redistribución del aforo, con la que se reorganizarán los pasillos para garantizar el cumplimiento de las medidas de accesibilidad y evacuación.

Nueva redistribución del paraninfo del Colegio Universitario de Zamora / Cedida

Con esta actuación, la Diputación de Zamora da un nuevo paso en la puesta al día de las instalaciones educativas y culturales dependientes de la institución para mejorar la experiencia de los asistentes y dotar al paraninfo de un aspecto renovado y más acorde con las necesidades actuales de confort y seguridad.

Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el 14 de noviembre, dándose un plazo de ejecución máximo de un mes para la entrega e instalación, una vez formalizado el contrato.