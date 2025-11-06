Nuevos árboles derribados por el viento en el carril-bici de Zamora, ¿cómo ponerle remedio?

Esta vez todo quedó en un susto, pero las consecuencias podrían haber sido mayores. Por ello, ante los árboles caídos por el viento con el último temporal y que este jueves por la mañana permanecían junto a uno de los carriles-bici de la ciudad, el grupo municipal del PP ha reclamado un plan de eliminación de árboles secos o enfermos para garantizar la seguridad de la ciudadanía.

La petición de ese plan la formalizará en la Comisión de Urbanismo, Obras e Infraestructuras que se celebre este mes, según ha indicado el PP en un comunicado en el que ha alertado del riesgo que puede suponer la caída de árboles o ramas por el viento en zonas de paseo ciudadano, como pasó este miércoles en el carril-bici de la Aldehuela, en la zona situada junto a la margen derecha del río Valderaduey antes de su desembocadura en el Duero.

Ese plan, según han expuesto los populares, permitiría la planificación de los trabajos de cara a conseguir la eliminación de este tipo de árboles en unos tres meses a través de la empresa concesionaria de jardines y también con la contratación de los trabajos en zonas ajenas a las encomendadas a la concesionaria municipal, pidiendo con tiempo los permisos oportunos, especialmente, a la Confederación Hidrográfica del Duero.

Uno de los árboles caídos. / Cedida

El Grupo municipal del Partido Popular ha admitido que se ha avanzado en este tema con la nueva concesionaria de jardines, pero "queda mucho por hacer en algunos parques de la ciudad" y especialmente en todas las zonas fuera de la concesión, ya que el equipo de Gobierno ha dejado en mínimos el servicio municipal de parques y jardines, así como el de obras.

El PP ha considerado que es mejor prevenir futuras desgracias con la ejecución de esa planificación, que además permitiría sanear la masa forestal urbana.