Una nueva colisión entre un turismo y una moto deja a un joven herido en una de las principales avenidas de Zamora

Los días van pasando en el calendario con la entrada del mes de noviembre y, prácticamente al mismo ritmo, sigue creciendo el número de incidentes en las carreteras de la provincia y las calles de Zamora capital. En esta ocasión, ha sido la concurrida avenida de las Tres Cruces el lugar donde se ha producido el choque entre un turismo y una moto, que ha dejado a una persona herida. Según han informado fuentes del 112 Castilla y León, el incidente se produjo a las 15:33 horas de la tarde, cuando usuarios de esta vía de la capital han informado de lo ocurrido en la intersección con la calle Monsalve, donde ayer se produjo otra colisión de similares características.

Una vez recibida la alerta en el centro de operaciones del servicio 112 Castilla y León, se ha notificado este accidente a la Policía Municipal de Zamora, a la Policía Nacional y a Emergencias Sanitarias - Sacyl. Una vez allí, se ha confirmado que el conductor de la moto, un varón de alrededor de 20 años, requería asistencia sanitaria debido a los golpes provocados por la caída de su vehículo. Asimismo, se ha confirmado también que la herida no ha perdido la consciencia en ningún momento. Por el momento, se desconocen las causas de este accidente, que se suma a los ocurridos durante la mañana en Toro y en las inmediaciones de Tábara.