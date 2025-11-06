Una nueva colisión entre un turismo y una moto deja a un joven herido en una de las principales avenidas de Zamora
El siniestro ha ocurrido pasadas las 15:30 de la tarde y ha sido necesaria la actuación de los servicios de emergencias
Los días van pasando en el calendario con la entrada del mes de noviembre y, prácticamente al mismo ritmo, sigue creciendo el número de incidentes en las carreteras de la provincia y las calles de Zamora capital. En esta ocasión, ha sido la concurrida avenida de las Tres Cruces el lugar donde se ha producido el choque entre un turismo y una moto, que ha dejado a una persona herida. Según han informado fuentes del 112 Castilla y León, el incidente se produjo a las 15:33 horas de la tarde, cuando usuarios de esta vía de la capital han informado de lo ocurrido en la intersección con la calle Monsalve, donde ayer se produjo otra colisión de similares características.
Una vez recibida la alerta en el centro de operaciones del servicio 112 Castilla y León, se ha notificado este accidente a la Policía Municipal de Zamora, a la Policía Nacional y a Emergencias Sanitarias - Sacyl. Una vez allí, se ha confirmado que el conductor de la moto, un varón de alrededor de 20 años, requería asistencia sanitaria debido a los golpes provocados por la caída de su vehículo. Asimismo, se ha confirmado también que la herida no ha perdido la consciencia en ningún momento. Por el momento, se desconocen las causas de este accidente, que se suma a los ocurridos durante la mañana en Toro y en las inmediaciones de Tábara.
- Herminio Ramos cumple un siglo: el maestro ilustrado de Zamora
- Enrique Crespo Rubio, el zamorano detrás de la doble operación simultánea a 'El Cordobés' que ha sido doblemente premiada a nivel nacional
- La despedida de un mítico hostelero de Zamora: 'Nos vemos en los bares
- Cierra el centro social de Unicaja en Zamora, tras 25 años
- A todo cerdo le llega su San Martín', el exteniente alcalde de Vox a una trabajadora de Pereruela
- Rodrigo Vázquez, el zamorano que ha llegado a Zamora en bicicleta desde Berlín: 'Creo que estamos habituados a alejarnos de las cosas que nos llenan, y para mí la naturaleza es una de ellas
- Asalto a supermercados de Zamora: 'Esto es un atraco, abre la caja que me llevo el dinero
- Se cumplen 40 años de la caravana de mujeres pionera en España: en Zamora la primera fue en 1999, ¿dónde?