Una mujer de 45 años, herida tras el choque entre un tractor y un turismo en la circunvalación de Zamora

Aunque en otras semanas ha sido el viernes el día con más accidentes notificados por los servicios de emergencias, este jueves 6 de noviembre se presenta como claro candidato para comandar la lista semanal. En esta ocasión, ha sido la autovía urbana ZA-20 (el tramo de la N-630 a su paso por el término de Zamora) el lugar donde se ha producido el choque entre un turismo y un tractor. Según han informado fuentes del 112 Castilla y León, el incidente se produjo a las 19:14 horas, cuando varios usuarios de esta vía han informado de lo ocurrido en lo que sería el kilómetro 280 de la carretera de competencia estatal.

Una vez recibida la alerta en el centro de operaciones del servicio 112 Castilla y León, se ha notificado el accidente a la Guardia Civil de Tráfico, a la Policía Nacional y a Emergencias Sanitarias - Sacyl. Una vez allí, se ha confirmado que una mujer de 45 años requería asistencia sanitaria debido a los golpes sufridos en la colisión entre el tractor y el turismo. Asimismo, se ha confirmado también que la herida no ha perdido la consciencia en ningún momento. Por el momento, se desconocen las causas de este accidente, que se suma a los ocurridos durante la jornada en la avenida Tres Cruces capitalina, la azucarera de Toro y las inmediaciones de Tábara.