Una mujer de 45 años, herida tras el choque entre un tractor y un turismo en la circunvalación de Zamora
El suceso ha ocurrido a las pasadas las siete de la tarde, provocando el segundo siniestro de entidad este jueves en la capital
Aunque en otras semanas ha sido el viernes el día con más accidentes notificados por los servicios de emergencias, este jueves 6 de noviembre se presenta como claro candidato para comandar la lista semanal. En esta ocasión, ha sido la autovía urbana ZA-20 (el tramo de la N-630 a su paso por el término de Zamora) el lugar donde se ha producido el choque entre un turismo y un tractor. Según han informado fuentes del 112 Castilla y León, el incidente se produjo a las 19:14 horas, cuando varios usuarios de esta vía han informado de lo ocurrido en lo que sería el kilómetro 280 de la carretera de competencia estatal.
Una vez recibida la alerta en el centro de operaciones del servicio 112 Castilla y León, se ha notificado el accidente a la Guardia Civil de Tráfico, a la Policía Nacional y a Emergencias Sanitarias - Sacyl. Una vez allí, se ha confirmado que una mujer de 45 años requería asistencia sanitaria debido a los golpes sufridos en la colisión entre el tractor y el turismo. Asimismo, se ha confirmado también que la herida no ha perdido la consciencia en ningún momento. Por el momento, se desconocen las causas de este accidente, que se suma a los ocurridos durante la jornada en la avenida Tres Cruces capitalina, la azucarera de Toro y las inmediaciones de Tábara.
- Herminio Ramos cumple un siglo: el maestro ilustrado de Zamora
- Enrique Crespo Rubio, el zamorano detrás de la doble operación simultánea a 'El Cordobés' que ha sido doblemente premiada a nivel nacional
- La despedida de un mítico hostelero de Zamora: 'Nos vemos en los bares
- Cierra el centro social de Unicaja en Zamora, tras 25 años
- A todo cerdo le llega su San Martín', el exteniente alcalde de Vox a una trabajadora de Pereruela
- Rodrigo Vázquez, el zamorano que ha llegado a Zamora en bicicleta desde Berlín: 'Creo que estamos habituados a alejarnos de las cosas que nos llenan, y para mí la naturaleza es una de ellas
- Asalto a supermercados de Zamora: 'Esto es un atraco, abre la caja que me llevo el dinero
- Se cumplen 40 años de la caravana de mujeres pionera en España: en Zamora la primera fue en 1999, ¿dónde?