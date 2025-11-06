El momento de las mujeres

Sus logros en el deporte, en el campo, en la tecnología o en la igualdad las hace merecedoras de un galardón que destaca el papel de la mujer en la sociedad actual. Se trata de los Premios eWoman 2025, que acaban de ser elegidos por un jurado de profesionales pertenecientes a las instituciones y empresas que colaboran con esta iniciativa, puesta en marcha por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA.

En las propias instalaciones del periódico se reunieron los miembros de este jurado, que analizaron las candidaturas presentadas por los lectores de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA en las últimas semanas, propuestas de mujeres zamoranas que destacan en diferentes ámbitos y que merecen este reconocimiento social por parte de todos los zamoranos.

Se trata de un total de siete premios. El de Igualdad se entregará a aquella que con su trabajo, iniciativa o logros ha contribuido a la igualdad entre hombres y mujeres. El premio Trayectoria Profesional reconoce la labor a lo largo de los años, mientras que el de Mérito Deportivo destaca a la mejor atleta zamorana. La lista se completa con los premios Mujer Rural, Mujer y Tecnología, Talento Joven y Sin Barreras.

La cita, en el Consejo Consultivo

Para conocer a las ganadoras de la edición 2025 todavía habrá que esperar unos días, concretamente hasta el 19 de noviembre, cuando el salón de actos del Consejo Consultivo de Castilla y León acoja, a las 17.00 horas, la nueva edición de los Premios eWoman, que cuentan con el patrocinio de la Fundación Caja Rural de Zamora, Iberdrola, Aquona, Diputación Provincial de Zamora, Ayuntamiento de Zamora, Junta de Castilla y León, Cobadu, Leche Gaza y Coca-Cola, junto a la colaboración del Consejo Consultivo de Castilla y León y Exquisiteza.