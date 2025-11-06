El momento de las mujeres
Cuenta atrás para una nueva edición de los Premios eWoman, organizados por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, que se celebrará el próximo 19 de noviembre en el Consejo Consultivo de Castilla y León.
B. B. G.
Sus logros en el deporte, en el campo, en la tecnología o en la igualdad las hace merecedoras de un galardón que destaca el papel de la mujer en la sociedad actual. Se trata de los Premios eWoman 2025, que acaban de ser elegidos por un jurado de profesionales pertenecientes a las instituciones y empresas que colaboran con esta iniciativa, puesta en marcha por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA.
En las propias instalaciones del periódico se reunieron los miembros de este jurado, que analizaron las candidaturas presentadas por los lectores de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA en las últimas semanas, propuestas de mujeres zamoranas que destacan en diferentes ámbitos y que merecen este reconocimiento social por parte de todos los zamoranos.
Se trata de un total de siete premios. El de Igualdad se entregará a aquella que con su trabajo, iniciativa o logros ha contribuido a la igualdad entre hombres y mujeres. El premio Trayectoria Profesional reconoce la labor a lo largo de los años, mientras que el de Mérito Deportivo destaca a la mejor atleta zamorana. La lista se completa con los premios Mujer Rural, Mujer y Tecnología, Talento Joven y Sin Barreras.
La cita, en el Consejo Consultivo
Para conocer a las ganadoras de la edición 2025 todavía habrá que esperar unos días, concretamente hasta el 19 de noviembre, cuando el salón de actos del Consejo Consultivo de Castilla y León acoja, a las 17.00 horas, la nueva edición de los Premios eWoman, que cuentan con el patrocinio de la Fundación Caja Rural de Zamora, Iberdrola, Aquona, Diputación Provincial de Zamora, Ayuntamiento de Zamora, Junta de Castilla y León, Cobadu, Leche Gaza y Coca-Cola, junto a la colaboración del Consejo Consultivo de Castilla y León y Exquisiteza.
- Herminio Ramos cumple un siglo: el maestro ilustrado de Zamora
- Enrique Crespo Rubio, el zamorano detrás de la doble operación simultánea a 'El Cordobés' que ha sido doblemente premiada a nivel nacional
- La despedida de un mítico hostelero de Zamora: 'Nos vemos en los bares
- Cierra el centro social de Unicaja en Zamora, tras 25 años
- A todo cerdo le llega su San Martín', el exteniente alcalde de Vox a una trabajadora de Pereruela
- Rodrigo Vázquez, el zamorano que ha llegado a Zamora en bicicleta desde Berlín: 'Creo que estamos habituados a alejarnos de las cosas que nos llenan, y para mí la naturaleza es una de ellas
- Asalto a supermercados de Zamora: 'Esto es un atraco, abre la caja que me llevo el dinero
- Se cumplen 40 años de la caravana de mujeres pionera en España: en Zamora la primera fue en 1999, ¿dónde?