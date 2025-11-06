Lavado de cara del patrimonio zamorano: seis templos de la provincia y una cuarentena de bienes muebles

La Diputación Provincial y la Diócesis de Zamora han suscrito un nuevo convenio para la restauración de iglesias y bienes muebles de distintos lugares de la geografía provincial. El acuerdo rubricado entre el presidente de la Diputación, Javier Faúndez, y el obispo de Zamora, Fernando Valera, permite destinar una inversión de 828.000 euros a la recuperación del patrimonio de la Diócesis que se conserva en distintos pueblos zamoranos, con actuaciones de restauración en cerca de una cuarentena de bienes muebles a lo largo del próximo año y en seis iglesias de Tierra de Campos y Aliste en el bienio 2026-2027.

Faúndez ha indicado que el objetivo es "trabajar de forma planificada y recogiendo las necesidades" con el fin de "mirar por el patrimonio que tenemos en cada uno de los pueblos". Por su parte, Valera ha admitido que la provincia tiene "un patrimonio ingente y tenemos la responsabilidad de darlo mejorado hacia el futuro", motivo por el que la Institución provincial y el Obispado han aunado fuerzas, como lo harán próximamente también la Diputación y el Obispado de Astorga para intervenir en otros bienes del noroeste de la provincia que pertenecen a esa Diócesis. En el caso de la provincia eclesiástica de Zamora, son unos seiscientos templos y miles de imágenes religiosas las que forman parte de ese patrimonio.

En el caso del convenio con el Obispado de Zamora rubricado este jueves, la mayor cuantía, 520.000 euros con financiación a partes iguales de la Diputación y la Diócesis, se destina a restaurar seis iglesias: las de Belver de los Montes, Vega de Villalobos, San Agustín del Pozo, Bercianos de Aliste, Cerecinos de Campos y Villarrín de Campos. Cabe destacar que fuera de este convenio, la Institución provincial zamorana también destina fondos a sufragar la restauración de la iglesia de Molacillos, que es un ejemplo único del barroco levantino en la Comunidad Autónoma. Las obras se acaban de adjudicar y a ellas se destinan 250.000 euros gracias a un convenio a tres bandas entre el Obispado, la Diputación y la Junta de Castilla y León.

En cuanto a los bienes muebles del convenio entre la Diputación y la Diócesis, se recuperarán un total de 37, diez de ellos en la zona de Aliste-Alba, cuatro en Tierra del Pan, ocho en Tierra del Vino, once en Sayago y cuatro del resto de comarcas del ámbito de la Diócesis de Zamora.

A continuación indicamos la relación de bienes a restaurar según el convenio: