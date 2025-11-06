La humanización de Cardenal Cisneros de Zamora, al Defensor del Pueblo por este motivo

El grupo municipal de Zamora Sí ha presentado una petición formal ante el Defensor del Pueblo y el Procurador del Común de Castilla y León para que se investiguen las posibles vulneraciones de la normativa de accesibilidad en la obra de humanización de la avenida Cardenal Cisneros de la capital.

El concejal Eloy Tomé ha asegurado que Zamora Sí ha sido el único grupo que ha mantenido una posición crítica desde el inicio del proyecto "advirtiendo de los problemas que generaría un carril bici pintado sobre la acera peatonal, sin separación física ni táctil", una solución que impide a las personas con discapacidad visual distinguir los espacios de paso.

Al respecto, ha aludido a la normativa vigente que establece que los itinerarios peatonales deben ser "plenamente accesibles y contar con pavimentos diferenciados que garanticen la seguridad de los peatones". Por ello, ha denunciado que en Cardenal Cisneros se ha incumplido este principio básico. "No se trata de una opinión, sino de una

cuestión técnica y legal", ha señalado Eloy Tomé, quien ha insistido en que la obra debería haberse revisado antes de su finalización para "evitar estos errores que ahora son difíciles de corregir".

Tramo del carril bici de Cardenal Cisneros que se lleva al Procurador del Común y al Defensor del Pueblo. / Cedida

La solicitud registrada por Zamora Sí pide que ambas instituciones de defensa de la ciudadanía ante las actuaciones de la Administración, una de ámbito autonómico y otra estatal, verifiquen si las obras cumplen los requisitos de accesibilidad y seguridad y, en caso contrario, emitan una recomendación instando al equipo de Gobierno municipal a adoptar las medidas necesarias antes de recepcionar definitivamente la obra.

“Llevamos meses avisando de que esto no se ha hecho bien y no se ha corregido", ha recordado el edil del partido provincial, que ha justificado por ello el paso para acudir al Defensor del Pueblo español y al Procurador del Común de Castilla y León para que velen por los derechos de todos los zamoranos y, "especialmente, de las personas con discapacidad".

Por su parte, la concejala de la misma formación Rocío Ferrero ha declarado que no puede justificarse una actuación urbana que limita la movilidad y la seguridad de los peatones y ha pedido que se planifique la ciudad "pensando en las personas" y las intervenciones se hagan "con rigor, sentido común y respetando las normas que garantizan la accesibilidad para todos".