La humanización de Cardenal Cisneros de Zamora, al Defensor del Pueblo por este motivo
El grupo municipal de Zamora Sí lleva a esa institución estatal y al Defensor del Pueblo de Castilla y León el tramo de carril-bici pintado en la acera
El grupo municipal de Zamora Sí ha presentado una petición formal ante el Defensor del Pueblo y el Procurador del Común de Castilla y León para que se investiguen las posibles vulneraciones de la normativa de accesibilidad en la obra de humanización de la avenida Cardenal Cisneros de la capital.
El concejal Eloy Tomé ha asegurado que Zamora Sí ha sido el único grupo que ha mantenido una posición crítica desde el inicio del proyecto "advirtiendo de los problemas que generaría un carril bici pintado sobre la acera peatonal, sin separación física ni táctil", una solución que impide a las personas con discapacidad visual distinguir los espacios de paso.
Al respecto, ha aludido a la normativa vigente que establece que los itinerarios peatonales deben ser "plenamente accesibles y contar con pavimentos diferenciados que garanticen la seguridad de los peatones". Por ello, ha denunciado que en Cardenal Cisneros se ha incumplido este principio básico. "No se trata de una opinión, sino de una
cuestión técnica y legal", ha señalado Eloy Tomé, quien ha insistido en que la obra debería haberse revisado antes de su finalización para "evitar estos errores que ahora son difíciles de corregir".
La solicitud registrada por Zamora Sí pide que ambas instituciones de defensa de la ciudadanía ante las actuaciones de la Administración, una de ámbito autonómico y otra estatal, verifiquen si las obras cumplen los requisitos de accesibilidad y seguridad y, en caso contrario, emitan una recomendación instando al equipo de Gobierno municipal a adoptar las medidas necesarias antes de recepcionar definitivamente la obra.
“Llevamos meses avisando de que esto no se ha hecho bien y no se ha corregido", ha recordado el edil del partido provincial, que ha justificado por ello el paso para acudir al Defensor del Pueblo español y al Procurador del Común de Castilla y León para que velen por los derechos de todos los zamoranos y, "especialmente, de las personas con discapacidad".
Por su parte, la concejala de la misma formación Rocío Ferrero ha declarado que no puede justificarse una actuación urbana que limita la movilidad y la seguridad de los peatones y ha pedido que se planifique la ciudad "pensando en las personas" y las intervenciones se hagan "con rigor, sentido común y respetando las normas que garantizan la accesibilidad para todos".
Suscríbete para seguir leyendo
- Herminio Ramos cumple un siglo: el maestro ilustrado de Zamora
- Enrique Crespo Rubio, el zamorano detrás de la doble operación simultánea a 'El Cordobés' que ha sido doblemente premiada a nivel nacional
- La despedida de un mítico hostelero de Zamora: 'Nos vemos en los bares
- Cierra el centro social de Unicaja en Zamora, tras 25 años
- A todo cerdo le llega su San Martín', el exteniente alcalde de Vox a una trabajadora de Pereruela
- Rodrigo Vázquez, el zamorano que ha llegado a Zamora en bicicleta desde Berlín: 'Creo que estamos habituados a alejarnos de las cosas que nos llenan, y para mí la naturaleza es una de ellas
- Asalto a supermercados de Zamora: 'Esto es un atraco, abre la caja que me llevo el dinero
- Se cumplen 40 años de la caravana de mujeres pionera en España: en Zamora la primera fue en 1999, ¿dónde?