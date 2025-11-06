Ya hay zamoranos ganadores de entradas para el encuentro de futbol americano sorteadas por Caja Rural y Visa

Caja Rural de Zamora ha anunciado los ganadores de la campaña promocional “Vive con tu VISA Caja Rural la NFL en una iniciativa desarrollada junto a VISA con el objetivo de premiar la fidelidad de sus clientes y fomentar el uso de las tarjetas VISA emitidas por la entidad.

La promoción permitió a los participantes optar al sorteo de 140 entradas dobles para asistir al partido oficial de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) que se celebrará el próximo 16 de noviembre de 2025 en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid , en un evento histórico y exclusivo que reunirá a miles de aficionados internacionales. Los tres agraciados zamoranos y sus acompañantes estarán en la cita, gracias a Caja Rural de Zamora.

La campaña, vigente del 15 de julio al 15 de septiembre de 2025, estuvo dirigida a todos los titulares de tarjetas VISA del grupo Caja Rural. Cada compra realizada con la tarjeta durante el periodo promocional a con la tarjeta generaba automáticamente una participación en el sorteo. Además, las compras aplazadas o efectuadas en el extranjero otorgaban el doble de oportunidades, y los nuevos contratos de tarjetas de crédito VISA sumaban participaciones adicionales. Con esta mecánica, la entidad buscaba impulsar el uso cotidiano de las tarjetas VISA, destacando su comodidad, seguridad y ventajas asociadas.

Sorteo

El sorteo se celebró ante notario el 29 de septiembre de 2025, garantizando la transparencia del proceso. En total se seleccionaron 140 clientes ganadores, cada uno de los cuales recibirá dos entradas para disfrutar del encuentro de la NFL en la capital española.

Los ganadores clientes de Caja Rural de Zamora que podrán disfrutar de esta iniciativa son: Ana María Domínguez Prieto y Cristina Martin Ferrero, y acompañantes.

Los premiados vivirán una experiencia exclusiva que incluye acceso a una carpa VIP de VISA y Caja Rural ubicada en las inmediaciones del estadio Santiago Bernabéu, donde serán recibidos con un cóctel de bienvenida y un obsequio especial de la entidad.

Caja Rural de Zamora ha comunicado personalmente a los ganadores su condición de agraciados, agradeciendo la alta participación registrada y destacando el éxito de la campaña como parte de su estrategia de fidelización. La entidad ha subrayado que este tipo de iniciativas refuerzan el compromiso de ofrecer a sus clientes experiencias únicas y beneficios exclusivos asociados a sus productos financieros.

Con la celebración de esta campaña, Caja Rural de Zamora consolida su posicionamiento como una entidad cercana, innovadora y comprometida con el valor añadido para sus clientes, y ha animado al conjunto de sus usuarios a permanecer atentos a nuevas promociones que se lanzarán próximamente.

La entidad ha expresado su satisfacción por la excelente acogida de la campaña y ha felicitado públicamente a todos los ganadores, quienes tendrán la oportunidad de vivir en directo uno de los eventos deportivos más esperados del próximo año en un escenario único como el Santiago Bernabéu de Madrid.