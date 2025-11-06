La exigencia de mayor salario por parte de UGT rompe el acuerdo para que los bomberos se integren como trabajadores de la Diputación

No hay acuerdo para la integración de los bomberos del Consorsio en la Diputación de Zamora. Este era el último paso que faltaba por completar del decálogo firmado por la institución con el ojetivo de modernizar el servicio de prevención y extinción de incendios en la provincia y que no se va a poder cumplir, "no por voluntad de esta institución, de este presidente ni del grupo de gobierno, sino por la postura que finalmente ha adoptado UGT", ha anunciado hoy Javier Faúndez, presidente de la Diputación.

Tras más de dos años de diálogo permanente y 23 reuniones de trabajo, se han roto las negociaciones para que los bomberos dejasen de ser funcionarios del Consorcio para pasar a ser funcionarios de la Diputación. ¿El motivo? El salario económico.

A pesar de que en todas las reuniones se especificó que iban a cobrar lo mismo con una subida de los refuerzos que hiciesen los bomberos pasando de unos 300 euros a 575 euros, por lo que no iban a perder poder retributivo y además se podrían beneficiar de las ventajas sociales que tienen los trabajadores de la Diputación, desde UGTmanifestaronn este pasado martes que "no iban a hacer el paso a la Diputación cobrando lo mismo que en el Consorcio", sino que exigía una subida a mayores de los complementos específicos.

Demanda ante la que Faúndez se ha plantado porque "no todo vale", optando porque se siga prestando el servicio desde el Consorcio de bomberos. "Realmente lo hemos intentado todo, pero al final esto es lo que hay", ha lamentado el dirigente, que ha mostrado su decepción por el asunto.

Intervención de Javier Faúndez / Jose Luis Fernández

"Comprendo que todo el mundo aspira en la vida a cobrar más, pero un bombero recién entrado en la Diputación, y yo respeto su trabajo, cobra 1.853 euros líquidos a los que hay que sumar los refuerzos que suben esas nóminas a cantidades muy importantes, algunas cercanas a los 3.000 euros", ha expuesto.

Trabajadores que además trabajan un día y descansan cuatro. "Todos aspiramos a tener las mejores condiciones salariales, pero todo en la vida tiene un límite", ha añadido.

Por ello, les ha pedido a los representantes sindicales de UGT que hagan una reflexión y piensen que es cierto que "aportan un servicio esencial, pero que se den cuenta de que la sociedad, con sus impuestos, son los que pagan sus salarios". En este sentido, ha puesto como ejemplo la labor de otros trabajadores como pueden ser los médicos que también salvan vidas y no cobran esos salarios.

"Pienso que hay un planteamiento de ambición desmedida porque nos pedía subir el específico y además crear una comisión permanente para todos los años volverlo a revisar", ha revelado. Requisito que no ve loable. "No todo vale, todos somos necesarios para mejorar esta provincia, pero no a cualquier precio y no voy a poner en riesgo el equilibrio financiero de la Diputación por las situaciones de máxima ambición de una serie de personas y no de un colectivo", ha matizado.

El presidente de la Diputación ha cerrado además la posibilidad de que se pueda revertir la situación, puesto que al decidirse que no se integrarán en la Diputación, se deben realizar unos trámites para cumplir con la aprobación del Presupuesto el 21 de noviembre.

Nuevos vehículos

Javier Faúndez hizo este anuncio en la presentación de los dos vehículos nuevos de trabajo en rescate y en altura, que se destinarán al parque de bomberos de Zamora y al de Rionegro del Puente. Mientras que los dos vehículos que había en esos parques se trasladarán a Bermillo de Sayago y a Tierras de Aliste, con lo cual todos los parques de la provincia contarán con una dotación completa en materia de vehículos de trabajo en altura.

Nuevos vehículos para el Servicio Provincial de Bomberos / Jose Luis Fernández

Vehículos idóneos para dar más seguridad a los bomberos en las intervenciones que les van a permitir acceder a lugares elevados para rescate de personas, para extinción de incendios y para otro tipo de trabajos.