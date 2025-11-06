Apoyo social
Cruz Roja, una vía para el empleo que cumple sus "bodas de plata"
La entidad celebra en Zamora los 25 años de un programa laboral que ha beneficiado a cerca de 95.000 castellanos y leoneses
A. F.
La entidad Cruz Roja ha elegido Zamora para conmemorar los 25 años que cumple su plan de empleo en Castilla y León.
Las efemérides, celebradas en el Consejo Consultivo de Castilla y León, han servido para poner de relieve que ese programa laboral ha beneficiado en este tiempo a cerca de 95.000 castellanos y leoneses, según ha puesto de relieve la responsable autonómica de la entidad social, Rosa Urbón.
No es el único dato que se ha puesto sobre la mesa, ya que también es relevante el número de empresas que han participado en ese programa de empleo, unas 11.000 en el conjunto de la Comunidad. Algunas de ellas han colaborado en campañas de sensibilización, otras con prácticas no laborales y algunas facilitando el acceso al mercado laboral.
La presidenta autonómica de Cruz Roja, Rosa Urbón, ha resaltado que el trabajo en equipo ha permitido que "las personas en situación de mayor dificultad puedan acceder a mejorar su empleabilidad y a un empleo, de esta forma se mejora la calidad de vida, se generan oportunidades reales y se construye un futuro transformador". En lo que va de 2025, se han atendido más de 6.000 personas y se ha logrado incorporar al mercado laboral a 1.770.
