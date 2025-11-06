Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA: "Un plan maestro" para los aficionados al arte y a los misterios

Es una de las lecturas más esperadas por la legión de seguidores que tiene. Javier Sierra regresa al Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA para presentar su novela "El plan maestro", en su periplo por las ciudades de toda España para compartir con sus lectores una nueva aventura que les llevará a recorrer los principales museos del mundo.

Esta historia está protagonizada por los llamados "maestros instructores", que vigilan el arte, convertida en las páginas de este libro en motor de la civilización.

Da continuidad así a la historia que arrancó en 1990, cuando un joven Sierra se vio "asaltado" por uno de estos maestros en el Museo del Prado, quien le confesó que existía una comunidad secreta que, desde hacía siglos, se había dedicado a proteger una selección de obras que servía de puerta entre distintos mundos. Aquel tropiezo dio lugar a la novela "El maestro del Prado", editada por Planeta en 2013.

Reencuentro con el personaje

Desde entonces, el autor se ha obsesionado con encontrar de nuevo a ese personaje y, en su camino, ha descubierto que existe un "plan maestro" que otorga al arte un sentido esencial. Este lleva siglos siendo urdido por unos misteriosos maestros que han transformado a nuestra especie hasta límites insospechados.

"El plan maestro" se convierte así en la novela con la que Javier Sierra indaga en la verdadera función del arte. Una apasionante historia "que hará viajar al lector a través del arte a una historia desconocida de la civilización", se promete desde la editorial Planeta, "perfecta para quienes buscan algo más que entretenimiento y disfrutan explorando el misterio de forma histórica, filosófica o espiritual", añade.

Cita en el Seminario

El Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA se celebra esta tarde (20.00 horas) en el teatro del Seminario de San Atilano y junto a Sierra, estará en la mesa, acompañándolo, el profesor zamorano Tomás Gestoso Matey.

La sesión la dirigirá la directora del foro del periódico, Carmen Ferreras, y la entrada será libre hasta completar el aforo.