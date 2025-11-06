Las ayudas por los incendios llegan a dos campings de Zamora
El Consejo de Gobierno de la Junta aprueba nuevos paquetes de subvenciones, entre ellos para Riofrío de Aliste
El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado, a propuesta de la Consejería de la Presidencia, la concesión de ayudas destinadas a la mejora y revalorización de campings municipales situados en zonas afectadas por los incendios forestales del pasado verano. Aunque las instalaciones no resultaron dañadas directamente por el fuego, su entorno natural sí sufrió las consecuencias, lo que ha afectado negativamente a la afluencia de visitantes.
En total, se conceden siete ayudas, dirigidas al mismo número de ayuntamientos: Guisando y Mombeltrán, en la provincia de Ávila; Riaño y Santa Coloma de Somoza, en la provincia de León; Cervera de Pisuerga, en la provincia de Palencia; y Galende y Puebla de Sanabria, en la provincia de Zamora.
Cada una de las ayudas tiene un importe de 75.000 euros, justificado mediante las correspondientes memorias descriptivas y valoradas que han enviado las entidades locales,
Riofrío de Aliste
Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha autorizado la concesión de una ayuda directa por un valor de casi 65.000 euros para el ayuntamiento zamorano de Riofrío de Aliste, uno de los municipios cuyas infraestructuras o equipamientos vinculados a sus servicios públicos municipales de carácter general se vieron afectados a causa de los incendios de este verano.
Gracias a esta ayuda, el municipio podrá reparar los daños provocados en la propia localidad de Riofrío de Aliste y también en la localidad de Abejera, perteneciente a este ayuntamiento. En el caso de Riofrío de Aliste, se realizarán reparaciones en caminos dañados y se sustituirán elementos de áreas recreativas, y también se acometerá la ampliación de charcas que actualmente se encuentran desabastecidas. En el caso de Abejera, se llevarán a cabo actuaciones como la sustitución del cercado de la pista polideportiva o diferentes reparaciones en los exteriores del cementerio.
Autónomos y pymes
Por su parte, la Consejería de Economía y Hacienda ha informado favorablemente a la solicitud de 40 nuevas ayudas (4 en Ávila, 27 en León y 9 en la provincia de Zamora) por valor de 220.000 euros a la convocatoria urgente de ayudas de 5.500 euros destinadas a autónomos y pymes en las localidades afectadas y evacuadas por los incendios forestales en el verano de 2025.
En Zamora han sido nueve ayudas para ocho localidades por valor de 5.500 euros, concretamente en San Pedro de la Viña, Cubo de Benavente, Vigo, Trefacio, Puebla de Sanabria (2), Tábara, Zamora y Castro de Sanabria.
Agricultores y familias desalojadas
Por último, el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado en su reunión de este jueves una nueva relación de 27 beneficiarios de ayudas directas a agricultores y apicultores profesionales y no profesionales afectados por los grandes incendios de este verano por un montante total de 129.665 euros
El mismo órgano ha dado luz verde a la concesión directa de 462 subvenciones, por importe de 500 euros cada una, destinadas a familias desalojadas de sus viviendas en las localidades afectadas por los incendios.
La Junta no ha ofrecido detalle provincial de los beneficiados de las ayudas, ni las de agricultura y apicultura y la de familias desalojadas.
