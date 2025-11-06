¿Por qué se acepta una baja temeraria para equipar los gimnasios municipales de Zamora? Los técnicos lo explican

El Ayuntamiento de Zamora ha adjudicado por un importe de 39.375 euros y una baja del 45% con respecto al precio de licitación el equipamiento y los nuevos elementos y materiales de los dos gimnasios municipales ubicados en la Ciudad Deportiva Municipal y en el Centro de Piragüismo.

El adjudicatario es Apolo Centro Deportivo Íscar S.L., una empresa ubicada en el municipio segoviano de Cuéllar. Al ser la suya una baja temeraria se ha requerido previamente un informe que ha sido suficiente a los servicios técnicos para aceptar la oferta y adjudicar el suministro a esa empresa.

Entre otros elementos, suministrará bicicletas de spining, Echo Bike y Bike ERG, barras olímpicas de distintos pesajes, discos, juegos de mancuernas, colchonetas, balones medicinales o 200 metros cuadrados de suelo de caucho.

En el informe solicitado a la empresa, esta justificó su oferta económica porque son distribuidores sin necesidad de intermediarios, tienen gran número de existencias en sus instalaciones de Cuéllar, lo que ahorra costes de desplazamiento, y cuentan con medios propios de transporte. Además, según han argumentado, tienen un gran volumen de ventas anuales, lo que les permite ajustar sus márgenes económicos.

Del mismo modo, a modo de justificación de precios, la empresa adjudicataria informó de los costes que le suponen de forma unitaria cada uno de los materiales a suministrar y en base a toda esa documentación, los técnicos municipales acordaron que quedaba suficientemente justificada esa oferta económica y, por lo tanto, se admitía en el proceso de licitación y era finalmente la adjudicataria.