Seguridad vial
Zamora estrenará seis pasos de peatones: ubicaciones y coste
Las zonas que se habilitarán para el cruce a pie de la calzada estarán listas la próxima primavera y su coste ascendera a unos 56.000 euros
El Ayuntamiento de Zamora ha sacado esta semana a licitación la construcción de seis nuevos pasos de peatones en la ciudad.
Las nuevas zonas de franjas blancas en el asfalto que se habilitarán para el cruce de peatones se sitúan en las calles san Blas, Ronda de la Feria, calle de la Salud, Juan Sebastián Elcano, bajada de la barriada de Asturias y calle La Hiniesta, todos ellos en ubicaciones en las que actualmente no existen zonas habilitadas para el paso de peatones. Todos ellos responden a peticiones vecinales para mejorar la movilidad y accesibilidad en esos lugares de la ciudad y cuentan con el informe de viabilidad positivo por parte de la Policía Municipal, según han recordado fuentes municipales.
El plazo de ejecución de las obras será de tres meses tiempo en el cual deberán estar construidos los seis pasos de cebra.
Las obras han salido a licitación por un importe global de 56.128,90 euros, IVA incluido, sobre el que las empresas interesadas deberán presentar ofertas a la baja. Para ello, el plazo de recepción de propuestas de ejecución está abierto hasta el 18 de noviembre mientras que la apertura del sobre único con la oferta económica se realizará en dependencias municipales un día después.
Eso significa que, si no hay problemas en el proceso de adjudicación que retrasen la actuación, la próxima primavera será ya una realidad la existencia de esos seis nuevos pasos de peatones ubicados en San José Obrero, Peña Trevinca, la zona centro, Los Bloques y la barriada de Asturias.
Suscríbete para seguir leyendo
- Herminio Ramos cumple un siglo: el maestro ilustrado de Zamora
- La despedida de un mítico hostelero de Zamora: 'Nos vemos en los bares
- Aparece un cadáver flotando en el río Duero, a altura de las aceñas de Los Pisones
- Cierra el centro social de Unicaja en Zamora, tras 25 años
- A todo cerdo le llega su San Martín', el exteniente alcalde de Vox a una trabajadora de Pereruela
- Guarido da por zanjado el problema de los 6 centímetros del Puente de Piedra: 'Se queda como está
- Rodrigo Vázquez, el zamorano que ha llegado a Zamora en bicicleta desde Berlín: 'Creo que estamos habituados a alejarnos de las cosas que nos llenan, y para mí la naturaleza es una de ellas
- Asalto a supermercados de Zamora: 'Esto es un atraco, abre la caja que me llevo el dinero