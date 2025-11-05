Zamora estrenará seis pasos de peatones: ubicaciones y coste

El Ayuntamiento de Zamora ha sacado esta semana a licitación la construcción de seis nuevos pasos de peatones en la ciudad.

Las nuevas zonas de franjas blancas en el asfalto que se habilitarán para el cruce de peatones se sitúan en las calles san Blas, Ronda de la Feria, calle de la Salud, Juan Sebastián Elcano, bajada de la barriada de Asturias y calle La Hiniesta, todos ellos en ubicaciones en las que actualmente no existen zonas habilitadas para el paso de peatones. Todos ellos responden a peticiones vecinales para mejorar la movilidad y accesibilidad en esos lugares de la ciudad y cuentan con el informe de viabilidad positivo por parte de la Policía Municipal, según han recordado fuentes municipales.

El plazo de ejecución de las obras será de tres meses tiempo en el cual deberán estar construidos los seis pasos de cebra.

Las obras han salido a licitación por un importe global de 56.128,90 euros, IVA incluido, sobre el que las empresas interesadas deberán presentar ofertas a la baja. Para ello, el plazo de recepción de propuestas de ejecución está abierto hasta el 18 de noviembre mientras que la apertura del sobre único con la oferta económica se realizará en dependencias municipales un día después.

Eso significa que, si no hay problemas en el proceso de adjudicación que retrasen la actuación, la próxima primavera será ya una realidad la existencia de esos seis nuevos pasos de peatones ubicados en San José Obrero, Peña Trevinca, la zona centro, Los Bloques y la barriada de Asturias.