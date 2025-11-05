Zamora acogerá más de 70 actividades culturales en noviembre

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte impulsa en noviembre una programación cultural variada en Zamora, con 70 actividades que combinan novedades expositivas, artes escénicas, música, cine, conferencias y propuestas educativas para público adulto, juvenil e infantil.

Entre ellas destaca el festival Etnovideográfica 2025 en el Museo Etnográfico de Castilla y León, junto a “De aquí. Ahora” en el Museo de Zamora, con el recorrido divulgativo semanal “Diálogos: experiencias tempranas”.

Exposiciones

Durante noviembre, el Museo Etnográfico de Castilla y León acoge las exposiciones “Poesía a pie de calle” y “Lo sagrado en lo cotidiano”. Además, ofrece una visita monográfica de autor a ‘Lo sagrado en lo cotidiano’ el jueves 13, a las 18.30 horas.

El Museo de Zamora presenta la exposición temporal “De aquí. Ahora” y programa el recorrido divulgativo “Diálogos” todos los miércoles del mes, a las 19.00 horas. Además, el Archivo Histórico Provincial mantiene “Los puentes que nos unen. Cien años de ingeniería civil en Zamora (1849-1949)”, mientras la Biblioteca Pública de Zamora exhibe “‘De Don de la ebriedad a Conjuros’” sobre la vertiente más humana de Claudio Rodríguez.

Documental etnográfico

El apartado de cine tiene como eje central Etnovideográfica 2025 – International Etnovideographic Festival, que se celebrará en el Museo Etnográfico de Castilla y León del martes 11 al domingo 16. El certamen proyectará un total 29 películas documentales producidas en África, América, Asia y Europa, e incluirá una sección de Castilla y León, la sección de documentales nistóricos Fernando López Heptener – Iberdola, el Cencerro de Honor otorgado a Eugenio Monesma, actividades paralelas con Alberto Porlan, además de sesiones escolares y talleres.

Asimismo, la Biblioteca Pública de Zamora organiza el ciclo “Cine y ciencia” con la proyección de “La isla” el martes 18, a las 17.00 horas, y “Contagio” el miércoles 26, a la misma hora.

Artes escénicas

En artes escénicas, la Biblioteca Pública de Zamora programa “El robo” el viernes 7, a las 19.00 horas; el espectáculo de poesía escénica “Animales heridos” en el Etnográfico el sábado 8, a las 20.00 horas, ‘”Magia & humor” para público familiar el miércoles 19, a las 19.00 horas; “¡Blim blam…!” el viernes 21, a las 18.00 horas y “Los cuentos de la lana”, para público familiar, el sábado 22, a las 12.00 horas.

Público familiar

Para público infantil y familiar, en la Biblioteca Pública de Zamora se representará “La silla”, cuentacuentos para bebés; y las sesiones “¡Vaya fauna!” y “Lindo encarnado”. El Teatro Reina Sofía de Benavente acogerá “Se tortuga” el domingo 9, a las 18.30 horas. En el Teatro Municipal de Bermillo de Sayago, ‘¡Hombre, qué orquesta!’, el sábado 15, a las 19.30 horas. El Museo Etnográfico desarrollará los talleres escolares de Etnovideográfica y el taller infantil ‘Pueblos con vida’ el sábado 29, en horario de mañana.

En Benavente, el Teatro Reina Sofía acogerá “Íbera” el domingo 16, a las 20.00 horas, y “La reina brava” el sábado 22, a las 20.00 horas.

Música

La música tendrá dos citas destacadas: el concierto del quinteto de metales de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León dentro de las Jornadas “Cruzando la Raya. Sabores de frontera”, el sábado 29, a las 17.00 horas, en la Catedral de Miranda do Douro, y “Homenaje a la Zarzuela”, con David Velardo, el sábado 29, a las 21.00 horas, en el salón de actos del Ayuntamiento de Villalpando.

Los talleres para adultos ofrecerán, en el Museo Etnográfico, taller de arquitectura curiosa, iniciación al dibujo con plumilla o talleres de ajedrez. En la Biblioteca Pública de Zamora se impartirán “Descubre WhatsApp”, “Domina tu móvil” y “Compras online y gestiones con el banco seguras”.