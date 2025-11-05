Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Zamora acogerá más de 70 actividades culturales en noviembre

El Festival Etnovideográfica una de las propuestas estrella programada por la Junta

Un hombre en la muestra Exposición "Claudio Rodríguez: de Don de la ebriedad a Conjuros"

Un hombre en la muestra Exposición "Claudio Rodríguez: de Don de la ebriedad a Conjuros" / A. P. (archivo)

Natalia Sánchez

Natalia Sánchez

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte impulsa en noviembre una programación cultural variada en Zamora, con 70 actividades que combinan novedades expositivas, artes escénicas, música, cine, conferencias y propuestas educativas para público adulto, juvenil e infantil.

Entre ellas destaca el festival Etnovideográfica 2025 en el Museo Etnográfico de Castilla y León, junto a “De aquí. Ahora” en el Museo de Zamora, con el recorrido divulgativo semanal “Diálogos: experiencias tempranas”.

Exposiciones

Durante noviembre, el Museo Etnográfico de Castilla y León acoge las exposiciones “Poesía a pie de calle” y “Lo sagrado en lo cotidiano”. Además, ofrece una visita monográfica de autor a ‘Lo sagrado en lo cotidiano’ el jueves 13, a las 18.30 horas.

El Museo de Zamora presenta la exposición temporal “De aquí. Ahora” y programa el recorrido divulgativo “Diálogos” todos los miércoles del mes, a las 19.00 horas. Además, el Archivo Histórico Provincial mantiene “Los puentes que nos unen. Cien años de ingeniería civil en Zamora (1849-1949)”, mientras la Biblioteca Pública de Zamora exhibe “‘De Don de la ebriedad a Conjuros’” sobre la vertiente más humana de Claudio Rodríguez.

Documental etnográfico

El apartado de cine tiene como eje central Etnovideográfica 2025 – International Etnovideographic Festival, que se celebrará en el Museo Etnográfico de Castilla y León del martes 11 al domingo 16. El certamen proyectará un total 29 películas documentales producidas en África, América, Asia y Europa, e incluirá una sección de Castilla y León, la sección de documentales nistóricos Fernando López Heptener – Iberdola, el Cencerro de Honor otorgado a Eugenio Monesma, actividades paralelas con Alberto Porlan, además de sesiones escolares y talleres.

Asimismo, la Biblioteca Pública de Zamora organiza el ciclo “Cine y ciencia” con la proyección de “La isla” el martes 18, a las 17.00 horas, y “Contagio” el miércoles 26, a la misma hora.

Artes escénicas

En artes escénicas, la Biblioteca Pública de Zamora programa “El robo” el viernes 7, a las 19.00 horas; el espectáculo de poesía escénica “Animales heridos” en el Etnográfico el sábado 8, a las 20.00 horas, ‘”Magia & humor” para público familiar el miércoles 19, a las 19.00 horas; “¡Blim blam…!” el viernes 21, a las 18.00 horas y “Los cuentos de la lana”, para público familiar, el sábado 22, a las 12.00 horas.

Público familiar

Para público infantil y familiar, en la Biblioteca Pública de Zamora se representará “La silla”, cuentacuentos para bebés; y las sesiones “¡Vaya fauna!” y “Lindo encarnado”. El Teatro Reina Sofía de Benavente acogerá “Se tortuga” el domingo 9, a las 18.30 horas. En el Teatro Municipal de Bermillo de Sayago, ‘¡Hombre, qué orquesta!’, el sábado 15, a las 19.30 horas. El Museo Etnográfico desarrollará los talleres escolares de Etnovideográfica y el taller infantil ‘Pueblos con vida’ el sábado 29, en horario de mañana.

En Benavente, el Teatro Reina Sofía acogerá “Íbera” el domingo 16, a las 20.00 horas, y “La reina brava” el sábado 22, a las 20.00 horas.

Música

La música tendrá dos citas destacadas: el concierto del quinteto de metales de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León dentro de las Jornadas “Cruzando la Raya. Sabores de frontera”, el sábado 29, a las 17.00 horas, en la Catedral de Miranda do Douro, y “Homenaje a la Zarzuela”, con David Velardo, el sábado 29, a las 21.00 horas, en el salón de actos del Ayuntamiento de Villalpando.

Los talleres para adultos ofrecerán, en el Museo Etnográfico, taller de arquitectura curiosa, iniciación al dibujo con plumilla o talleres de ajedrez. En la Biblioteca Pública de Zamora se impartirán “Descubre WhatsApp”, “Domina tu móvil” y “Compras online y gestiones con el banco seguras”.

