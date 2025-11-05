sucesos en Zamora
Intenta robar en un concesionario con una pistola simulada
La Guardia Civil arrestó al ladrón que tenía movilidad reducida y andaba con una muleta
La muleta que utilizaba para caminar fue más un impedimento que una ayuda para huir y pasar desapercibido tras el intento de robo en un concesionario de coches del corredor de Roales, donde entró amenazando con una pistola de pega, "de bolas", precisó el teniente coronel de la Comandancia de Zamora, David Pulido, al describir la intervención de un coche patrulla de la Guardia Civil de Carbajales de Alba para detener al delincuente de 61 años.
El curioso suceso tuvo lugar este lunes por la tarde, cuando este individuo intentó llevar a cabo un robo con violencia en el establecimiento, del que no se llevó nada. El delincuente resultó tener numerosos antecedentes policiales y pasó a disposición judicial para ser interrogado y determinar si debe ser enviado a prisión provisional.
