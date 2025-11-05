Todas las respuestas sobre las luces de Navidad de Zamora, resueltas en redes sociales
David Gago, concejal de Promoción Económica de la capital, se ha mostrado accesible en TikTok e Instagram para resolver dudas
Queda poco más de mes y medio para una de las semanas más especiales del año. Incluso, si le preguntamos a los más pequeños de la casa, no dudarán a la hora de asegurar que es 'La Semana'. Unos días en los que los sueños se hacen realidad y en los que la ilusión campa a sus anchas por todo el mundo. Sí, hablamos de la Navidad. Una época en la que también se engalanan pueblos y ciudades, tanto en Zamora como en otros puntos de España. Aunque todavía queda casi un mes para el encendido de la decoración navideña, desde el Ayuntamiento de Zamora intentan resolver las dudas de los ciudadanos, mientras ya están colocadas gran parte de los adornos.
Así lo ha demostrado en las últimas horas David Gago, concejal de Promoción Económica del consistorio capitalino, después de subir a sus redes sociales un vídeo para recordar a zamoranos y forasteros la fecha clave: 28 de noviembre. Será justo un mes antes del Día de los Santos Inocentes cuando 'La perla del Duero' comienza a brillar con luz propia para deleite de todo el que pasee por sus calles más emblemáticas. Una fecha muy especial y en la que la capital de la provincia comenzará la cuenta atrás un año más para las noches mágicas de la última semana de diciembre, Nochebuena y Nochevieja.
La red social en la que más activo ha estado durante las últimas horas el primer Teniente de Alcalde de la capital ha sido TikTok, donde ha dado un par de pinceladas sobre la decoración navideña. Al reproche de un usuario que comentaba que en el barrio de Pinilla "no hay niños", Gago no ha dudado en responder que "los hay y también habrá luces". También los hay impacientes para ver brillar ya las calles de Zamora, a lo que el concejal socialista remarca que "aún faltan por poner la mayor parte de las luces". En cuanto a su publicación en Instagram, no cierra la puerta a iluminar las nuevas rotondas, pues asegura que "se podrían decorar" como respuesta a una nueva queja sobre las obras de humanización.
Iluminación de Caja Rural
Un año más, Caja Rural de Zamora se encargará de iluminar gran parte de la Plaza de la Marina, uno de los puntos neurálgicos de la ciudad y espacio donde la entidad financiera acostumbra a sorprender cada año con su decoración. Aunque todavía no hay una confirmación oficial sobre la fecha de encendido, todo apunta a que compartirá jornada con el iluminado general de Zamora en el último mes de noviembre. A partir de esa tarde-noche, la céntrica plaza de Zamora se convertirá en 'La Plaza de los Sueños', con un sinfín de actividades programadas para las siguientes semanas de camino a la Navidad.
