La reflexión de Guarido tras la dimisión de Mazón: "Abuso de poder..."

La dimisión del ya expresidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, un año después de la dana de Valencia que sesgó la vida de 229 personas, ha provocado un terremoto en la actividad política nacional. PP y VOX ultiman sus negociaciones para elegir al próximo máximo mandatario de la región mientras los comentarios políticos se suceden sobre este hecho noticioso.

En Zamora, el último en pronunciarse sobre la dimisión de Mazón ha sido el alcalde, Francisco Guarido, que ha realizado una publicación en sus redes sociales comentando el cese y criticando el sueldo que el expresidente recibirá durante 15 años por haber estado al frente del gobierno valenciano poco más de dos años.

"No me extraña que los políticos tengamos tan mala imagen. Dos años y tres meses de Presidente de Valencia, y después de la tragedia, si dimite, 15 años más de sueldo (94.000 euros según elDiario.es). Pero es al margen de la tragedia. No se puede legislar con este abuso de poder a favor de la desmesura y lo irracional. Puedes cobrar el sueldo como político, el que sea, pero 15 años más por algo más de dos años en el puesto no es justo. Algo debemos cambiar. Dimisión de Mazón, sí, pero reforma de este abuso, también", ha escrito Guarido.

Su publicación ha provocado decenas de reacciones en el apartado de comentarios. Estas son algunas de las más destacadas:

Un usuario ha exclamado que "lo que tiene es una cara más dura que el cemento armado. Pero tampoco deberíamos sorprendernos. Lo que describes es, en realidad, lo de siempre. El poder, el verdadero poder, nunca ha estado en manos del pueblo. Cambian los nombres, los discursos, cambian las formas... pero las estructuras de dominación siguen ahí inamovibles".

La indignación ha sido el sentimiento reinante entre los zamoranos que han comentado el escrito del alcalde: "Los políticos tienen que ser como el reto de los ciudadanos a cotizar sus 38 años y luego que le quede la pensión como a todos. Fuera pagas vitalicias y que le queden sus pensiones como años cotizados", añadía otro usuario.

Muchos de ellos han cuestionado la idoneidad de los sueldos vitalicios para algunos representantes políticos: "Pues a cambiar esa ley incomprensible y aberrante. Todos somos iguales ante la ley. El derecho de pernada ya no existe. No se puede menospreciar a los ciudadanos de a pie de ese modo", criticaba una zamorana. "Me pregunto quién fue el lumbreras y quiénes lo apoyaron para llevar a cabo esa ley tan generosa. Cómo van a querer dejar la poltrona con lo bien que viven... ¡Qué vergüenza!", exclama otra.

Otro zamorano apostilla: "La verdad es que la política ahora mismo es un chiste. Cientos de millones tirados a la basura mientras esto cada vez va a peor. Está claro que el negocio ahora mismo es ser político, y salvo honrosas excepciones no se salva nadie".