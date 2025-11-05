Uno de los principales 'outlet' de Zamora reabre desde este miércoles con una nueva ubicación en la capital
Hasta ahora, esta comercio despachaba a sus clientes en la todavía más céntrica Avenida Príncipe de Asturias
Hasta hace apenas unos meses, quien sabe si algunos años, lo más habitual en Zamora era ver carteros de 'Se vende' o 'Se alquila' en la mayoría de los locales comerciales. Es una tendencia que no ha desaparecido del todo, claro está, pero que poco a poco convive con el inicio de nuevas andaduras profesionales o de la reapertura de algunos establecimientos. En otros casos, como el que es noticia este 5 de noviembre, 'solamente' se trata de un cambio de ubicación para seguir dando a los zamoranos y forasteros un punto donde hacer sus compras con mayor comodidad o mejores condiciones de acceso.
Después de unos pocos años ubicado en la Avenida Príncipe de Asturias, este miércoles ha marcado el inicio de una nueva era para 'Punto Ahorro', que se ha trasladado hasta las proximidades del río Duero con su nuevo local. Para ser más precisos, a partir de ahora despacharán a sus clientes en uno de los bajos del número 28 de la calle Candelaria Ruiz del Árbol. Tal y como han anunciado en sus redes sociales y como se puede ver en su propia página web, estará abierto de lunes a viernes en doble turno (10:00 a 13:30 y 16:30 a 20:30), mientras que los sábados solamente será accesible por la mañana (10:00 a 14:00).
Presencia en toda España
'Punto Ahorro', que nació hace casi tres décadas con la idea de ser una tienda de segunda mano, ha ido poco a poco evolucionando hasta lo que es hoy en día: un 'outlet' de productos totalmente nuevos. Y no solamente de algunas empresas concretas, sino de las principales marcas del mercado, que muchas veces sacan de su línea de distribución algunos productos que todavía pueden ser atractivos para el público. Para ello, cuentan con seis tiendas en toda España, divididas entre la Comunidad Madrid (Colmenar Viejo, Getafe y Torrejón de Ardoz), la Región de Murcia (Yecla), Castilla-La Mancha (Azuqueca de Henares) y la propia Castilla y León con su tienda zamorana.
