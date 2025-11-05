Pararrayos para proteger el románico zamorano

El Obispado de Zamora ha instalado un pararrayos junto a la espadaña del templo románico de La Magdalena, con el fin de proteger el monumento ante la posible caída de un rayo como ha ocurrido en algún otro templo de la provincia, que pueda causar daños graves.

Pararrayos en la iglesia de La Magdalena / Víctor Garrido

El pararrayos pasa prácticamente desapercibido tanto desde la vista principal de la Rúa de los Francos como desde la calle lateral de Sor Dositea Andrés, ya que apenas sobresale un tramo del hierro de la estructura.

Es más visible, sin embargo, si se mira desde atrás, desde la fuente del parque de San Martín, si bien es cierto que en esa fachada existe ya un tubo metálico que sale de un edificio medianero.

No obstante, fuentes del Obispado explicaron que es una ubicación provisional, a expensas de buscar una mejor y siempre con la última palabra de Patrimonio.