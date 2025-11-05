Pararrayos para proteger el románico zamorano
La ubicación en La Magdalena todavía no es definitiva
El Obispado de Zamora ha instalado un pararrayos junto a la espadaña del templo románico de La Magdalena, con el fin de proteger el monumento ante la posible caída de un rayo como ha ocurrido en algún otro templo de la provincia, que pueda causar daños graves.
El pararrayos pasa prácticamente desapercibido tanto desde la vista principal de la Rúa de los Francos como desde la calle lateral de Sor Dositea Andrés, ya que apenas sobresale un tramo del hierro de la estructura.
Es más visible, sin embargo, si se mira desde atrás, desde la fuente del parque de San Martín, si bien es cierto que en esa fachada existe ya un tubo metálico que sale de un edificio medianero.
No obstante, fuentes del Obispado explicaron que es una ubicación provisional, a expensas de buscar una mejor y siempre con la última palabra de Patrimonio.
Suscríbete para seguir leyendo
- La despedida de un mítico hostelero de Zamora: 'Nos vemos en los bares
- Zamora estrena el ‘outlet’ de menaje de cocina más esperado
- Aparece un cadáver flotando en el río Duero, a altura de las aceñas de Los Pisones
- Cierra el centro social de Unicaja en Zamora, tras 25 años
- Guarido da por zanjado el problema de los 6 centímetros del Puente de Piedra: 'Se queda como está
- "A todo cerdo le llega su San Martín", el exteniente alcalde Vox a una trabajadora de Pereruela
- Rodrigo Vázquez, el zamorano que ha llegado a Zamora en bicicleta desde Berlín: 'Creo que estamos habituados a alejarnos de las cosas que nos llenan, y para mí la naturaleza es una de ellas
- Asalto a supermercados de Zamora: 'Esto es un atraco, abre la caja que me llevo el dinero