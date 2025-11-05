Una mujer de 50 años, herida tras una colisión entre una moto y un turismo en Zamora

Una vez más, la presencia de lluvia y el suelo mojado en las calles de Zamora han traído aparejados nuevos accidentes en la capital, que han obligado a actuar por segunda vez este miércoles a los servicios de emergencias de la provincia. En esta ocasión, ha sido la calle Monsalve el lugar donde se ha producido el siniestro, que ha dejaro a una persona herida. Según han informado fuentes del 112 Castilla y León, la alerta de este incidente se produjo a las 18:02 horas, cuando usuarios de esta céntrica vía de la capital -colindante con la avenida de las Tres Cruces- han informado del choque ocurrido entre un turismo y una moto.

Una vez recibida la alerta en el centro de operaciones del servicio 112 Castilla y León, se ha notificado este accidente a la Policía Municipal de Zamora, a la Policía Nacional y a Emergencias Sanitarias - Sacyl. Una vez allí, se ha confirmado que la conductora de la moto, una mujer de 50 años, requería asistencia sanitaria debido a los mareos provocados por la caída de su vehículo. Asimismo, se ha confirmado también que la herida no ha perdido la consciencia en ningún momento. Por el momento, se desconocen las causas de este accidente, que se suma al ocurrido a primera hora de la mañana en la localidad sayaguesa de Villar del Buey.