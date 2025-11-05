El ministro de Política Territorial habla en Zamora del AVE a Sanabria y su relación con Aldama

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática del Gobierno de España, Ángel Víctor Torres, ha asegurado en Zamora, sobre la pérdida de paradas del AVE en Sanabria que "desde el Ministerio de Transportes no se va a dejar a nadie atrás", según ha declarado en una comparecencia ante los periodistas en la que también ha aclarado su relación con el comisionista y expresidente del Zamora CF Víctor de Aldama a la que alude el informe de la UCO conocido este lunes.

Al ser preguntado por si piensa el Gobierno recuperar esas paradas, ha declarado que hay que poner en valor el trabajo que hace la cartera de Transportes que preside Óscar Puente por la mejora del servicio, la mayor presencia y mayor puntualidad frente a otros países de la Unión Europea.

"El trabajo es absolutamente riguroso y, por lo tanto, yo pongo en valor que tenemos un sistema ferroviario en nuestro país puntero a nivel internacional y mundial", ha indicado el titular de Política Territorial del Gobierno de España, que ha subrayado la decisión tomada por el Ejecutivo de la nación de "invertir como nunca en las infraestructuras de nuestro país".

Ángel Víctor Torres ha presidido este miércoles por la mañana una reunión de coordinación con presencia de representantes de los distintos ministerios y todos los delegados del Gobierno de España en las distintas Comunidades y ciudades autónomas. En ese encuentro, según ha explicado, se ha constatado la importancia de "trabajar también en los territorios que están alejados de la metrópoli" y adoptar medidas para incrementar la población en esos lugares conocidos como la "España vaciada".

"La Administración Cerca de Ti"

Al respecto, ha resaltado que en Zamora se han puesto en marcha proyectos como "La Administración Cerca de Ti" que hace que los funcionarios se acerquen a los pueblos y lugares en los que la ciudadanía tiene dificultades para utilizar la banda ancha o para desplazarse. Ha recordado que ese programa de "La Administración Cerca de Ti" ha gestionado más de 100.000 expedientes que se han podido resolver con el desplazamiento de los funcionarios que dependen de la Administración General del Estado "a lugares que están con problemas de despoblamiento".

En el encuentro mantenido en la sede zamorana de la Fundación hispanolusa Rei Afonso Henriques también se ha abordado la respuesta ante emergencias desde Protección Civil del Gobierno de España y la coordinación en esa materia.

Igualmente, se ha abordado la celebración de los 50 años de libertad en España que conmemoran el fin del franquismo y que pretende hacer ver "lo importante que es la democracia, la defensa de las libertades, elreconocimientoo de lo logrado y recuperado después de tantos años de totalitarismo y de pérdida de libertades".

El ministro ha indicado al respecto que además de que haya "lugares de memoria" resulta muy importante que existan "actos de reconocimiento" y que se llegue a la gente joven, los centros educativos y la sociedad civil.

La comparecencia del ministro en Zamora ha concitado amplio interés de los medios de comunicación nacionales tras conocerse el martes el informe de la UCO sobre la compra de mascarillas en pandemia en Canarias, cuando el ministro era presidente de esa Comunidad Autónoma, a empresas del comisionista Víctor de Aldama. Al respecto, Torres ha lamentado el "uso torticero" que el PP ha hecho del informe de la UCO y el "uso permanente de la difamación" y el "ataque al entorno más íntimo" que ha hecho el Partido Popular al mantener su petición de dimisión tras conocerse dicho informe.

Ha indicado que se ratifica en todas sus afirmaciones realizadas en sus comparecencias en el Congreso y el Senado antes de conocerse el informe y tras haber tenido que "soportar" que desde el PP hicieran entonces "difamaciones, aludiendo de manera directa o indirecta a pisos en Atocha y a comisiones y mordidas ilegales", cuando el informe de la UCO deja "las cosas absolutamente claras".

Ángel Víctor Torres preside en Zamora la reunión de delegados del Gobierno y representantes ministeriales. / Alba Prieto

Al ser preguntado por si no tuvo ningún encuentro con Aldama, ha declarado que ya ha respondido que no le constaba ninguna reunión "pero no me iban a entrampar, porque podía haber habido alguna reunión con más personas y eso bastaba para decir que yo había mentido". Ha agregado que la UCO reconoce ahora que entre él y Aldama "solo hay un mensaje que él me traslada" y eso lo concluye la Unidad Central Operativa que "da fe de un trabajo de investigación de cuatro años"; ha subrayado.

Ángel Víctor Torres se ha mostrado "feliz" por lo reflejado en el informe de la UCO y tras él ha asegurado que los que tendrían que explicarse ahora son los que le han estado "acusando de manera absolutamente falsa". Se ha mostrado satisfecho porque el Tribunal Supremo, después de una instrucción en la que pidió información sobre él, ni siquiera le haya citado como testigo.