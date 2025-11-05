Luz al final del túnel en las obras de humanización de travesías en Zamora: 19 meses después concluye la primera actuación

La primera de las tres grandes obras de humanización de las travesías de carreteras nacionales a su paso por la ciudad de Zamora ha llegado a su fin. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha anunciado este miércoles la conclusión de los trabajos de mejora de la movilidad y la seguridad vial de la avenida Requejo, en el tramo comprendido desde la entrada a la ciudad desde el Alto de los Curas hasta la confluencia con la avenida Cardenal Cisneros.

Los trabajos acometidos por la cartera de Transportes y financiados con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, han supuesto una inversión de unos 7,8 millones de euros y se han desarrollado en el tramo comprendido entre los kilómetros 0 y 1,98 de la carretera ZA-12, que da acceso a la ciudad desde el este.

Las obras en estos dos kilómetros de trazado han consistido en la construcción de un ciclo carril, la ampliación de los espacios para peatones, con nuevas aceras, mobiliario urbano y arbolado, y el rediseño de la calzada con un ancho de carril estricto y la extensión de nuevas capas de aglomerado.

Asimismo, se han creado dos nuevas glorietas, nuevos pasos de peatones y cruces semafóricos, se ha ajardinado toda la travesía y se ha reforzado el alumbrado con tecnología LED.

Tramo del Alto de los Curas de las obras de humanización. / M. T.

Esta actuación será complementada por las humanizaciones de la avenida Cardenal Cisneros y de la salida norte de la ciudad a través de la calle de la Puebla y su continuidad por la Cuesta de la Morana y la avenida de Galicia, que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está llevando a cabo igualmente en la ciudad de Zamora y que supondrán en conjunto, junto a las obras ahora finalizadas, la transformación de 6,5 kilómetros de travesías con una inversión de cerca de 19 millones de euros.

El proyecto ahora concluido lleva aparejado la cesión de la titularidad de la travesía al Ayuntamiento de Zamora, que pasa a ser el nuevo responsable de su conservación y mantenimiento a partir de este momento.

Entre los trabajos acometidos destacan las dos nuevas rotondas habilitadas, una a la altura de la confluencia con las calles Argentina y Arapiles que ha tenido que ser ampliada para permitir el paso de los autobuses urbanos, y otra que se ubica en la confluencia con la avenida Reyes Católicos.

Con la actuación, además de renovar aceras, pavimento o iluminación y señalización, se ha buscado el calmado del tráfico y mejorar la seguridad vial y la funcionalidad en esta travesía.

Los trabajos los ha acometido la empresa Ferrovial, una de las grandes constructoras del país, y se han prolongado durante cerca de 19 meses.

Los trabajos de las otras dos travesías que se humanizan se encuentran también muy avanzados y se espera que todas las actuaciones hayan concluido antes de finalizar el año.