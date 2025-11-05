Un joven se enfrenta a un año de cárcel por pegar a un policía

Un policía nacional tuvo que soportar durante toda la noche a un detenido que le no dejó de increparle y que terminó por golpearle cuando le iban a trasladar custodiado al Hospital Virgen de la Concha para que el delincuente fuera atendido de unas lesiones que había sufrido durante un altercado.

El joven arrestado, de iniciales D.U.F., con antecedentes penales y muy conocido en ambientes policiales, "causó un traumatismo contuso en la cara interna de la rodilla derecha que la causó un dolor leve", daños por los que la Fiscalía de Zamora reclama 280 euros por la semana que el agente tardó en recuperarse de las lesiones, de las que precisó una sola asistencia médica.

Esta agresión ha llevado a la Fiscalía a exigir en el Juzgado de lo Penal una condena a D.U.F. de un año de prisión por un delito de atentado a la autoridad. También pide imponer una multa de 600 euros al acusado por el delito leve de lesiones, dado el diagnóstico de las heridas que tuvo el herido.

El Ministerio Público solicita que se aplique al procesado la agravante de reincidencia al tener una condena firme anterior no cancelada por causar lesiones, es decir, por un delito del mismo tipo que el cometido el 11 de marzo de 2023 impuesta por este mismo Juzgado de lo Pena. Esa circunstancia agravante puede impedir que la condena sea suspendida aunque los meses que se impongan de prisión sean menores a los dos años, como es el caso.