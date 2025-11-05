Un herido tras volcar su vehículo junto al Puente de Piedra de Zamora y quedar atrapado
El turismo se salió de la vía a la altura de la calle Puente y su conductor tuvo que ser trasladado en ambulancia
T. S.
Una persona ha resultado herida tras volcar su vehículo en la calle Puente de Zamora capital, a la altura del Puente de Piedra en la margen derecha del río Duero.
Todo ocurrió cerca de las 22 horas de este martes, cuando un turismo se salió de la vía y su conductor quedó atrapado en el interior del coche herido pero consciente.
Hasta el lugar de los hechos se trasladó una ambulancia del Sacyl además de Policía Municipal, Nacional y Bomberos de Zamora para excarcelar al hombre.
Los bomberos trasladaron al conductor en ambulancia al hospital Virgen de la Concha para el reconocimiento de sus heridas.
