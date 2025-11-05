La Escuela de Enfermería de Zamora exporta su formación en simulación clínica

La Escuela de Enfermería de Zamora, dependiente del Sacyl ha organizado este miércoles la jornada internacional “Simulación Clínica y Cultura Preventiva”, enmarcada en el proyecto europeo HAInnovPrev, financiado por el programa Erasmus+ y dirigido a profesionales, docentes y estudiantes de España, Portugal, Brasil y Perú.

La actividad se ha desarrollado tanto de forma presencial y online para impulsar la innovación educativa y la cultura preventiva en el ámbito sanitario.

El proyecto tiene como objetivo mejorar la calidad de los planes de estudio en enfermería en América Latina, fortaleciendo la prevención de las infecciones asociadas a la atención sanitaria y la gestión de la resistencia a los antimicrobianos. Para ello, apuesta por metodologías pedagógicas innovadoras, como la simulación clínica y el desarrollo de recursos educativos digitales orientadas a la práctica profesional.

Inauguración institucional

La inauguración institucional ha estado a cargo de la gerente de Asistencia Sanitaria de Zamora, Montserrat Chimeno Viñas; el vicerrector de Investigación y Transferencia de la Universidad de Salamanca, José Miguel Mateos Roco; y la investigadora principal del proyecto HAInnovPrev, Eva María Picado Valverde.

El encuentro ha reunido a profesionales, docentes y estudiantes de distintos países para compartir avances del proyecto, presentar herramientas formativas y reflexionar sobre los retos actuales en cultura preventiva y seguridad del paciente.

Entre las actividades más destacadas de la jornada figura un escenario de simulación clínica inspirado en los Proyectos Zero, en el que se recrean situaciones reales para promover la prevención de infecciones y la atención segura.

Una herramienta educativa novedosa

Durante la jornada se ha presentado además el eBook educativo HAInnovPrev, un recurso digital destinado a la formación de profesionales y estudiantes de enfermería. Este material incluye una introducción teórica accesible, bibliografía actualizada y pruebas de autoevaluación que facilitan el aprendizaje activo.

El proyecto HAInnovPrev, que involucra a universidades de Europa y América Latina, promueve la cooperación interuniversitaria y el intercambio de buenas prácticas, adaptando los modelos educativos a diversas realidades sociales y culturales.

La jornada celebrada en Zamora contribuye a fortalecer la innovación docente, la transferencia de conocimiento y el compromiso compartido con una atención sanitaria más segura, participativa y basada en la evidencia científica.