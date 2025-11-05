Energía y alimentación aglutinan el 42% de las industrias de Zamora

Producción de energía eléctrica y alimentación son los dos sectores que acaparan la producción industrial de Zamora y, de hecho, a ellos pertenecen el 42% de las 714 firmas de la provincia. Es uno de los datos del Atlas de la Industria en Castilla y León, una innovadora herramienta interactiva de acceso libre que ofrece una completa fotografía de la situación actual del sector en la comunidad y que ha sido presentada por la Fundación TecnoVitae en la sede del Consejo Económico y Social.

A estos sectores, el de suministro de energía eléctrica con 161 empresas e industrias de alimentación, con 140, le siguen ya a cierta distancia el de fabricación de productos metálicos (excepto maquinaria), con 91 firmas; fabricación de bebidas, con 53; fabricación de otros productos minerales no metálicos, con 47; industria de la madera (excepto muebles) con 27; artes gráficas y fabricación de muebles con 20 cada una, e industria química con 15.

En cuanto a los ingresos de explotación, sólo hay nueve empresas en Zamora que superan los 25 millones de euros, 23 que saltan por encima de los cinco millones y otras 76 de más de un millón.

Un dato llamativo es que el grupo de las firmas industriales con entre 100.000 y 250.000 euros de ingresos de explotación son las más numerosas y superan a las más pequeñas, es decir, las que no llegan a los 50.000 euros, que son unas pocas menos.

Si se atiende al resultado del ejercicio, 218 empresas, el 30%, no ganó nada o tuvo pérdidas en tanto que solo 19 superaron el millón de euros, diez de ellas por encima de los cinco millones y hasta los 25.

Empleo

La traducción de las cifras en empleo se queda mucho más corta, ya que más de la mitad de las empresas industriales de Zamora, 387 (el 54%), tiene menos de diez empleados y solo diez superan los 50.

De ellas, dos tienen más de 250 empleados y otras dos superan el centenar. La industria de la alimentación es la que más puestos de trabajo crea en Zamora, casi la mitad, lo que supone 4.138 afiliados a la Seguridad Social de un total de 8.624.

La fabricación de productos metálicos es la segunda que más mano de obra emplea, a 742 personas, seguida por los 640 trabajadores de las empresas de servicios técnicos de arquitectura ingeniería y ensayos y análisis técnicos, los 482 de la fabricación de productos minerales no metálicos y los 475 de las industrias de bebidas. Ninguna de las otras ramas llega a los 300 empleados. n