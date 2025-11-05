La Diputación de Zamora niega "tajantemente" que se haya producido una pérdida de fondos por negligencia o renuncia voluntaria de la institución

La Diputación Provincial de Zamora rechaza "de manera categórica" las acusaciones vertidas por Izquierda Unida en relación con la subvención de 787.856 euros destinada a la transformación digital y modernización de las administraciones locales, y niega tajantemente que se haya producido una pérdida de fondos por negligencia o renuncia voluntaria de esta institución.

Para negar la acusación de difamación contra el presidente de la Diputación, Izquierda Unida ha hecho público un Decreto de Presidencia de 5 de septiembre de 2023, firmado por Javier Faúndez, con el que pretende demostrar una supuesta "renuncia" a dicha subvención. Sin embargo, "IU vuelve a manipular la información de forma burda y deshonesta, omitiendo deliberadamente los hechos posteriores que desmontan por completo su versión", indican desde la institución provincial.

El razonamiento que ofrecen es que es cierto que el decreto mencionado se firmó el 5 de septiembre de 2023, pero posteriormente la Diputación recibió una notificación oficial del Ministerio de Política Territorial del Gobierno de España, por la que se ampliaba el periodo de ejecución de los proyectos incluidos en la subvención hasta el 30 de abril de 2024. Ante esta nueva circunstancia, y actuando con la "máxima diligencia", el presidente el 19 de septiembre de 2023, a propuesta del Área de Emprendimiento y Fondos Europeos, solicitó expresamente el desistimiento de la renuncia presentada, garantizando así la continuidad de la ayuda y el desarrollo de las actuaciones previstas.

Por tanto, subrayan, "no existió pérdida alguna de fondos ni renuncia efectiva, sino un procedimiento administrativo perfectamente justificado y ajustado a derecho, motivado por la comunicación del propio Ministerio".

Asimismo, alegan, los servicios técnicos de la Diputación tramitaron y justificaron en tiempo y forma la subvención, y el proceso fue supervisado y avalado por los órganos competentes en materia de fondos europeos y políticas digitales.

"La actuación de Izquierda Unida constituye un nuevo intento de tergiversar la realidad con fines partidistas, tratando de manchar la imagen del presidente y de la Institución Provincial mediante afirmaciones falsas y documentos sacados de contexto", añaden.