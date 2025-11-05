Buscan a los dueños de un pequeño perro que deambula por la urbanización La Perla de Zamora

Muchas veces se dice que la llegada de la Navidad es un momento muy especial para adoptar -o, en otros casos, comprar- una mascota. Sin embargo, no es menos cierto que en muchas ocasiones esos perros, gatos u otros animales terminan solos y abandonados unos meses después. Quizá no sea ese el caso concreto que se ha conocido en Zamora, pero sí es seguro que buscan a los dueños de un perro perdido este miércoles. El aviso lo ha dado la cuenta 'Z Amor a los animales' en los grupos capitalinos de Facebook, como es más que habitual en este tipo de pérdidas, extravíos o desapariciones.

Según indican en el mensaje publicado por este grupo de amantes de las mascotas, este perro ha aparecido por las inmediaciones de la urbanización La Perla, ubicada frente a la carretera de La Aldehuela. Tal y como se puede ver en la imagen, se trata de un perro de pequeño tamaño y con un frondoso pelo blanco. Además, cuenta con un collar de color amarillo que facilita su identificación. A tenor de la publicación en redes sociales "se acerca cuando se le llama, pero está asustado". Por ello, desde 'Z Amor por los animales' indican que se informe a la Policía Municipal en caso de ser capaces de atraparlo.

Aparecido a las 16:00

Los primeros avistamientos de este pequeño can se han producido alrededor de las 16:00 horas, por lo que la voz de alarma se ha dado poco después. De igual manera, se desconoce si el hogar de este perro se encuentra en la urbanización La Perla o solamente ha sido un lugar de paso después de haberse perdido por las calles de la capital. De hecho, uno de los comentarios al 'post' original asegura haberlo visto deambular hace meses por Bermillo de Sayago, donde incluso le daban de comer hasta que le perdieron la pista. Así pues, se pide la máxima colaboración posible a la ciudadanía, ya sea para dar cobijo y ayuda a este pequeño animal o para dar con el paradero de sus dueños.