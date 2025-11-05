El bus Zamora-Salamanca abre la central de reservas

La empresa de autobuses Zamora-Salamanca ha activado ya la central de reservas, que permitirá a los viajeros asegurarse una plaza en el autobús elegido, evitando así la sorpresa de quedarse sin asiento, ante la gran demanda del servicio tras la implantación de los viajes gratis de la tarjeta Buscyl.

La activación de la central de reservas permitirá conocer con antelación si se dispone o no de asiento en el trayecto elegido, no sólo entre las capitales zamorana y charra sino también en las paradas intermedias.

Se espera que con el nuevo sistema se pueda canalizar mejor la demanda y se evite que haya personas que puedan tener algún perjuicio en el caso de utilizar el autobús para algún enlace o una cita importante.

El hecho es que la línea Zamora-Salamanca ha sido, sin duda, la que más éxito ha tenido con la puesta en marcha del sistema de viajes gratis de Buscyl, junto con alguna otra de la comunidad, como la que una Palencia con Valladolid.

El incremento de la demanda ha traído consigo un inconveniente, que haya tantos viajeros que superen en ocasiones la capacidad de respuesta de la compañía de autobús. Se supone que cuando el sistema esté más rodado se podrá articular mejor la relación entre la oferta ya la demanda de tal forma que se ajuste a las necesidades de empresa y usuarios y sea más raro que se produzcan picos de demanda que no se puedan atender.

Así funciona

Para poder reservar una plaza hay que registrarse primero en la web de la compañía de autobuses Zamora Salamanca. Para ello piden un correo electrónico y el número de la tarjeta Buscyl. A continuación hay que completar unos sencillos datos personales e incluir una contraseña.

La primera vez que se usa la contraseña el sistema envía un mensaje al correo que se haya introducido con el fin de que el usuario lo valide. Y una vez validado (hay que tener paciencia, porque el proceso puede durar unos minutos), ya se puede entrar de nuevo con el usuario y contraseña para elegir el trayecto en el que se desea reservar plaza. Para evitar abusos, por ejemplo, que una persona reserve varios trayectos para asegurarse el viaje, existen ciertas cautelas, que básicamente penalizan a la persona que bloquee una plaza y luego no la use.

Sistema antiabusos

Así, advierte la compañía, "en caso de no usar 1 reserva: se le bloqueará la capacidad de realizar nuevas reservas de plaza durante una semana. En caso de no usar dos reservas: se le bloqueará la capacidad de realizar nuevas reservas de plaza durante un mes. Y en caso de no usar tres o más reservas: se le bloqueará la capacidad de realizar nuevas reservas de plaza durante tres meses.

La cercanía entre las dos ciudades, la gran relación que existe entre las urbes, debido a que muchos estudiantes se desplazan a diario sobre todo de Zamora a Salamanca, pero también al revés y que muchas personas que residen en la capital charra tienen el puesto de trabajo en la capital del Duero, unido a la amplia oferta de horarios, hace que el servicio sea muy demandado, también por el hecho de que en el recorrido se sitúe la cuarta localidad en importancia en la provincia, Morales del Vino.

Como reza la propaganda de la compañía de autobuses: "Desde las 6:30 horas hasta las 21:40 horas, a cualquier hora que llegues a la estación, un autobús de Zamora Salamanca, S.A. te estará esperando para transportarte a la otra ciudad". n