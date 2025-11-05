Las auxiliares de enfermería de Zamora reivindican su papel y su trabajo

"Avanzando en los cuidados" ha sido el título de la primera Jornada de técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) organizada por la Gerencia de Asistencia Sanitaria en el centro de salud Santa Elena, que trataba de mejorar los conocimientos de unos profesionales caracterizados por estar siempre muy próximos al paciente.

"Avanzando en los cuidados, supone que no nos tenemos que quedar ahí estancados, que el papel de las TCAE es más importante que eso. Nosotras asistimos, cuidamos, humanizamos, registramos, avanzamos, seguimos avanzando y nos seguimos formando", explica Myrian Gutiérrez, la coordinadora de TCAE del Complejo Asistencial de Zamora.

Elvira Velasco y Montse Chimeno, en la inauguración de la Jornada. / Victor Garrido / LZA

"Somos las primeras que vemos al paciente, día a día, claro, y no solo le hacemos el aseo, sino que hacemos muchísima humanización con ellos, porque los escuchamos, le agarramos la mano, le damos una sonrisa, que a lo mejor esa sonrisa es la que tienen en todo el día".

En la jornada se trataron aspectos donde el papel tanto de la Enfermería como de los TCAE es fundamental, como las conocidas úlceras, las lesiones por presión o evitar el riesgo de caídas. "Somos un centro comprometido con la excelencia, entonces tenemos unas guías que son estas. También el proyectos Sueñón (para facilitar el descanso nocturno de los pacientes), hablamos de humanización, de derivación de los pacientes sociosanitarios a unidades de convalecencia, de las infecciones quirúrgicas cero, de la higiene de manos. Hablamos del aula y el hospital, de la relación que hay con los profesores y el compromiso de los alumnos que hacen prácticas en nuestro hospital, porque estamos unidos, aula y hospital".

La titulación del TCAE es un grado medio de formación profesional. Es un colectivo importante, ya que sólo en el Complejo Asistencial de Zamora son más de 300 profesionales. La gran mayoría, mujeres, pero, explica Gutiérrez, "afortunadamente vamos aumentando también con hombres, sobre todo entre los nuevos alumnos". "En anteriores jornadas que ha habido en otras ciudades, la figura masculina no era muy abundante, pero sin embargo aquí sí", sentencia.

Inauguración

La gerente de Asistencia Sanitaria, Montserrat Chimeno, junto a la senadora (y enfermera) Elvira Velasco fueron las encargadas de inaugurar la Jornada.

Un encuentro, indicó la gerente en su alocución, "especial para nosotros porque organizamos las primeras jornadas de técnicos en cuidados auxiliares de enfermería y estamos encantados. La labor del técnico en cuidados auxiliares de enfermería es muy importante puesto que son los profesionales que están todo el día en contacto con el paciente y le aportan bienestar al enfermo y tranquilidad a las familias. Estamos avanzando en cuidados y yo creo que el cuidado es lo más importante y el motor de nuestro trabajo".

Las jornadas, dijo la responsable sanitaria, "nos ayudan a todos a compartir experiencias y a crecer, porque siempre hay que avanzar en todos los aspectos. Yo creo que es un paso adelante para esta profesión de técnicos en cuidados auxiliares de enfermería. Espero que sea la primera de otras muchas".

Técnicos sanitarios

Por otra parte, la huelga de técnicos sanitarios completó este martes su última jornada, con un seguimiento algo más escaso que las anteriores en Zamora. Según los datos de la Consejería de Sanidad, fueron a la huelga 36 de los 64 efectivos de Atención Especializada (56,25%) y ninguno de los siete en Primaria, por lo que el porcentaje global del seguimiento del paro es del 50,7%. Habrá que ver las repercusiones de la huelga en pruebas suspendidas. n