29.875 zamoranos se han vacunado ya de la gripe

La cobertura de vacunación frente a la gripe estacional en Castilla y León, cumplido el primer mes desde el inicio de la campaña, se sitúa en un 33,3% de las personas a partir de 60 años, habiéndose administrado en total a todos los grupos de edad 371.758 dosis, un 48,6% sobre las recibidas hasta el momento. En concreto, en Zamora han sido vacunadas 29.875 personas.

En función del motivo de la vacunación, los colectivos más importantes son los grupos de riesgo por edad, con un total de 278.569 vacunas en la región, seguidos con 31.218 dosis administradas a las personas institucionalizadas, 17.321 los grupos de riesgo por patologías o 15.381 a trabajadores de centros sanitarios y sociosanitarios. Por sexos, 163.280 dosis han sido administradas a hombres, mientras que las mujeres han recibido 208.402.

En cuanto a la vacunación frente al COVID-19, el registro oficial de la Consejería de Sanidad indica que en el primer mes de campaña ya han recibido su dosis un total de 188.822 personas en el conjunto de la Comunidad, con un 28,6% de cobertura en personas a partir de 70 años y un 46,1% de dosis administradas sobre las recibidas. De esa cifra global, en la provincia zamorana se han vacunado 16.804 personas. Desde la Dirección General de Salud Pública se recomienda a todo aquel que lo tenga indicado a vacunarse frente a la gripe o frente al COVID-19 antes de que se produzcan las correspondientes ondas epidémicas.

Respecto a la campaña para la inmunización frente al virus respiratorio sincitial (VRS), un patógeno causante de bronquiolitis y neumonías, el balance acumulado refleja un total de 7.224 niños que han recibido la dosis del anticuerpo nirsevimab en sus diversas formulaciones, lo que significa un 90% de cobertura en los niños nacidos entre abril y septiembre de este año y un 63,1% en los nacidos en octubre. En Zamora, se ha inmunizado a 436 menores.

La inmunización se realiza, en general, mediante la administración de una sola dosis de nirsevimab (en algunos casos, dos dosis, en función del peso) durante la campaña 2025-2026, para todos los niños nacidos entre el 1 de abril de 2025 y el 31 de marzo de 2026. Como se sabe, en función de la fecha de nacimiento, la administración se realizará en el hospital o en el centro de salud. Los nacidos a partir del 1 de octubre, recibirán el anticuerpo monoclonal en el hospital al nacimiento y para los nacidos entre los meses de abril a septiembre, se realiza una campaña específica al principio de la temporada VRS, durante el mes de octubre, administrando la dosis en el centro de salud o centro de vacunación habitual.

La Dirección General de Salud Pública quiere incidir en que los bebés nacidos entre abril y septiembre aún están a tiempo de recibir nirsevimab, y que cuanto antes se inmunicen, mejor. Igualmente, los nacidos a partir de octubre, si no hubieran recibido el anticuerpo en el hospital de nacimiento, pueden recibirlo con posterioridad en su centro de vacunación y se recomienda disminuir al máximo la demora.

Novedades

Como novedad en esta campaña, se ha incluido la vacunación frente a virus respiratorio sincitial (VRS) en personas institucionalizadas en centros de personas mayores y en centros de atención a la discapacidad. Igualmente, se vacuna a personas de 50 o más años a las que se ha realizado un trasplante de órgano sólido (TOS) o trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH) en los dos últimos años o un trasplante pulmonar, independientemente del tiempo transcurrido. Se utiliza para ello la vacuna recombinante adyuvada frente a VRS.

Hasta el momento, se han administrado 38.863 dosis de la vacuna frente a VRS, el 77,7% de las recibidas. De ellas, 3.855 se han administrado en Zamora.