Zamora suma 140 parados más que hace un mes, pero 639 menos que hace un año

Zamora suma 140 personas más a las filas del paro durante el mes de octubre, o lo que es lo mismo, hay un 1,77% más de desempleados. Así lo ha dado a conocer este martes el Ministerio de Trabajo y Economía Social, que cifra en 8.052 personas las personas de la provincia de Zamora en busca de un empleo.

La cifra confirma la subida del desempleo por tercer mes consecutivo después de una buenísima racha de medio año de descenso. Zamora se resiste así a bajar del umbral de los 8.000 parados y aunque la cifra sube respecto al mes pasado, los datos interanuales son más positivos. La tasa interanual refleja que en el mismo momento del año pero en 2024 la cifra de parados era de 8.691 zamoranos, es decir, 639 demandantes de empleo más que en este momento, un 7,35% más.

Afiliación a la Seguridad Social en Zamora

Ligero descenso de afiliación a la Seguridad Social en la provincia, que permanece por encima de los 62.500 contribuyentes.

El número total de personas afiliadas en Zamora a 31 de octubre es de 62.611, lo que supone 373 afiliados menos que el 30 de septiembre de 2025 (-0,59%).

Si comparamos los datos con los del 31 de octubre de 2024, las personas afiliadas a la Seguridad Social han aumentado un 1,53%, al haberse sumado 942 personas más en este periodo.

Datos nacionales

El pleno reinicio del curso académico, con la vuelta a las aulas universitarias y el arranque de las variopintas extraescolares en las escuelas han dado combustible al empleo para pegar un notable acelerón este mes de octubre. España sumó su mejor registro desde 2021 y el segundo mejor de la serie histórica, que le permitió cerrar el mes de nuevo sobre la preciada cota de los 21,8 millones de trabajadores en activo.

Octubre apuntala la tesis de que, pese a algún amago de traspiés durante la primavera que hacía presagiar una bajada de ritmo, el empleo vuelve a coger velocidad. Más allá de la propia coyuntura y que el sector educativo fue el principal foco de crecimiento de la ocupación durante el mes pasado, los datos desestacionalizados revelan incrementos de la ocupación superiores a los de meses anteriores.