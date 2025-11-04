La violencia de género "empeora"en Zamora, ¿cuáles son las cifras?

Los casos de violencia de género aumentan un 23% en un mes, en concreto, este mes de octubre de dejó 55 denuncias en la provincia este octubre de 2025 respecto del mismo mes de 2024, ha explicado el subdelegado del Gobierno central en Zamora, Ángel Blanco García, tras el minuto de silencio convocado este mediodía para condenar este tipo de delitos que a día de hoy se elevan a 297 en investigación judicial y con órdenes de protección a las víctimas.

Blanco García ha recordado que los feminicidios ascienden a 35 en España con el último crimen machista registrado en Huelva, en Zahra, para apuntar que solo ocho de esos asesinos habían sido denunciados previamente por sus parejas, es decir, un 23% de las fallecidas habían acudido a las autoridades para denunciar y lograr protección frente al agresor machista, ha apuntado el subdelegado al concluir en la plaza de la Constitución el acto del protocolo del Ministerio de Igualdad, en el que ha recordado a la mujer asesinada en octubre en Alicante tras confirmarse hoy mismo que se trata de otro caso de violencia de género.

Más mujeres en el sistema VioGén

En ese periodo comparativo, "todos los parámetros en la provincia de Zamora ha empeorado de forma evidente, con 31 entradas en VioGén que implican un incremento del 121% más que en octubre de 2024", ha concretado el representante del Gobierno de España en Zamora, quien ha precisado que los violentos machistas detenidos han sido 23, un 180% más que en ese mes de 2024. Los quebrantamientos de condena de estos maltratadores de las órdenes judiciales de alejamiento respecto de sus víctimas fueron 11, frente a los 6 de octubre de 2024; y tres agresores persistentes frente a uno del mismo periodo anterior.

Con ese análisis, el subdelegado concluye que el balance es negativo en cuanto a la evolución de estos delitos contra las mujeres por el hecho de serlo tanto en la capital y la provincia, un dato muy preocupante si se tiene en cuenta que "las situaciones" en los que se producen ese delito contra las mujeres "son cada vez más complicadas", ha declarado Blanco García para recordar que la lucha contra este problema estructural de nuestra sociedad "es un deber de todos y de todas" para recordar los medios para poner en marcha la protección de las mujeres que lo sufren directamente y para denunciar aquellos casos que se conozcan.

Crímenes de 65 hijos e hijas, y 486 menores sin madre

A esa "cifra demoledora" de asesinatos de este 2025, el subdelegado recuerda a las 1.330 las mujeres fallecidas a manos de sus parejas o exparejas en 22 años, desde que existe un registro oficial, ha manifestado el subdelegado sin dejar de hacer hincapié en los 65 niños y niñas asesinadas por sus padres en España, casos de violencia vicaria, desde 2013, periodo en el que los maltratadores han dejado sin sus madres a 486 menores.