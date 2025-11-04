TikTok desata la polémica sobre Zamora... ¿La segunda ciudad más aburrida de todo Castilla y León?

Muchas veces se habla de los lugares más encantadores donde pasar unas vacaciones. Sitios donde, por un motivo o por otro, los turistas no dudan en volver o en recomendar a un amigo que hagan una visita. Además, con la expansión de las redes sociales durante las dos últimas décadas, cualquiera puede promocionar un destino turístico para que se entere todo el mundo. Lo que no es tan habitual es hacer publicaciones a la inversa, que hablen sobre lugares "aburridos". Unas listas en las que nadie quiere estar y a las que, en los últimos días, han sumado a Zamora como una de las "ciudades más aburridas de Castilla y León".

La publicación en cuestión llega desde la cuenta 'Good Maps', que pese a solamente tener algo más de 3.000 seguidores, acumula por centenares de millares las visualizaciones de cada uno de sus vídeos. En el caso concreto del 'Top 20 ciudades más aburridas de Castilla y León', ya ha sido reproducido por casi 120.000 espectadores, aunque eso se traduzca en unos insignificantes 1.900 'me gusta' durante los cuatro días en los que ha estado en su 'feed'. No es de extrañar, claro, cuando el principal propósito de este vídeo es despreciar a una veintena de municipios de entre todos los que forman parte de Castilla y León.

Aunque en el video hay algunas repeticiones, que hacen que Zamora capital salga en dos ocasiones, el peor de los dos puestos para 'La perla del Duero' es el segundo puesto. Es peor aún el caso de Valladolid, que se cuela por error dos veces en la parte alta de esta deshonrosa clasificación, encabezando la lista. Tanto las provincias de Burgos como León suman tres inclusiones en este Top20: Aranda de Duero, Miranda de Ebro y Burgos capital en el primer caso; Ponferrada, Astorga y León en el segundo. En cuanto al resto de poblaciones de Zamora, 'solamente' Benavente tiene cabida junto a la capital con su 12ª posición.

Muchas quejas

Los comentarios de esta publicación no han tardado, como era previsible, en llenarse de quejas. Hay quien incluso para defender lo suyo ataca a los demás, como un usuario que afirma que "Las más aburridas son Zamora y Benavente". Sin recibir elogios por su atrevimiento, rápidamente salieron los zamoranos en defensa de su tierra, asegurando que "no está hecha la miel para la boca del asno". También hay lugar para el optimismo, como quien comenta que "entonces Toro no es aburrida", al ser la única de las tres ciudades de Zamora que no aparece en la lista. Aunque visto lo visto con sus errores, quizá el bot que hace estas listas ni siquiera la cuenta como ciudad. Quien sabe...