Este es el sistema para no quedarte sin plaza en el autobús Zamora-Salamanca: así se reservan
Puedes seleccionar cualquier parada del trayecto entre las dos ciudades
C. G.
La línea de autobuses Zamora-Salamanca ha puesto en marcha desde esta pasada media noche el sistema de reserva de plaza con el fin de evitar los problemas que se dan actualmente, ya que algunos viajeros en determinados trayectos se encuentran con que no disponen de asiento. Así lo ha confirmado el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Fernando Prada, en el marco del Consejo Agrario celebrado este martes.
¿Cómo acceder?
Para acceder a este sistema hay que entrar en la web de la propia empresa Zamora Salamanca y sí, es necesario registrarte. Este trámite te permitirá reservar plaza en todos los trayectos y horarios de la línea que une Zamora con Salamanca, es decir, incluye también las paradas intermedias. Prada espera que con este sistema se eviten los actuales problemas de falta de plazas cuando la gente está esperando el bus. En el resto de la línea donde se han plantado el sistema Buscyl no se están registrando problemas de falta de plazas y "todas funcionan con normalidad", asegura el delegado territorial.
