La redacción inicial a punto de concluir
El proyecto de la variante de Alcañices, a punto de ir al BOE
La aprobación de la obra de 50 millones, tras el plazo de alegaciones, está próxima
S. A.
El proyecto de la variante de Alcañices, una inversión de casi 50 millones de euros, está ya solo pendiente de que se publique la aprobación provisional en el BOE, que parece que se producirá de forma inminente. El subdelegado del Gobierno central en Zamora, Ángel Blanco García, no ha podido dar un plazo sobre el inicio de la obra, a la espera de esa publicación que define el trazado que deberá ser expuesto para que se presenten alegaciones a los terrenos a expropiar, aunque mucho es de titularidad pública, a resolver antes de que se apruebe el proyecto definitivo para ser adjudicado.
Blanco García ha congratulado, eso sí, de que haya salido adelante una obra importante para mejorar la seguridad vial de Alcañices, con doce meses de plazo para su ejecución y cuya aprobación definitiva parece que se verá dilatada en el tiempo.
