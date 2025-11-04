Los incendios del verano de Zamora dan paso a un otoño caliente

Los graves incendios forestales de este verano están dando paso a un otoño caliente, a pesar de que la Junta se ha aplicado como nunca en paliar los daños en la multitud de frentes abiertos por las llamas.

La espoleta que ha disparado el asunto de nuevo a primer plano de la actualidad ha sido sin duda la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León sobre la gestión que realizó la Junta en los incendios forestales de este verano ocurridos en las provincias de León y Zamora, a raíz de una denuncia lanzada por la asociación Bierzo Aire Limpio.

El presidente Alfonso Fernández Mañueco se muestra tranquilo ante esta apertura de diligencias contra su persona y la del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, convencido de que la actuación de la Junta no tiene ningún viso de negligencia o inacción y de que en otras ocasiones, como en los incendios de La Culebra, medidas similares acabaron en nada.

También mostró el dirigente autonómico su "respeto" ante la convocatoria de una manifestación en León para el próximo 23 de noviembre convocada precisamente por un movimiento llamado "Respeto" formado por CCOO, Sumar, IU, PSOE, STECyL, Podemos y Cavecal, que reclama un cambio en las políticas medioambientales y rurales de Castilla y León.

El PSOE, sin embargo, pedía la dimisión de presidente y consejero ante el paso dado por la Fiscalía para investigar su "negligente y desastrosa" gestión de los incendios".

Mejoras en el operativo

Además de volcarse con las ayudas, la Junta ha movido ficha en otro asunto espinoso, el del diseño del operativo de incendios. Mañueco anunció que todos los trabajadores del operativo de prevención y extinción de incendios serán empleados públicos, a través de un proceso progresivo que culminará dentro de tres años y un aumento del dinero de la Consejería de Medio Ambiente en el presupuesto para 2026.

Un anuncio que en principio atendía a las numerosas críticas a las que se tuvo que enfrentar el operativo contra incendios, más que por su actuación en los incendios por un diseño basado en la precariedad y las empresas privadas que impedía, a juicio de los críticos, sacar todo su potencial.

Sin embargo, el movimiento de la Junta no ha calmado las reivindicaciones sindicales. El sindicato UGT tachó este lunes de "mero maquillaje" los dos decretos leyes contra incendios aprobados la semana pasada por la Junta en Consejo de Gobierno y advirtió que si en 2026 "se vuelven a producir las mismas condiciones climáticas que en 2025, las consecuencias serían iguales o peores".

El vicesecretario de Administración Autonómica del sindicato, Carlos Arenas, reclamó "gestión pública, permanente y profesionalizada" para un operativo de incendios, dijo, al que "le falta formación adecuada, medios, vehículos, epis, avituallamiento y organización". "El operativo se tiene que enmarcar en el conjunto de emergencias y no va a ocurrir", comentó, en relación con su petición de hace unas semanas de la creación de una UME civil.

Otro sindicato, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) salía también a la palestra para denunciar, en un comunicado, que "la Junta de Castilla y León ha despedido al 50% del operativo contra incendios, a la vez que publicita un plan para profesionalizarlo y estabilizarlo". Según subrayan, la decisión llega con la reducción del riesgo de incendios de alto a medio, "a pesar de que siguen produciéndose incendios por la falta de lluvias y las elevadas temperaturas en este otoño".

Este sindicato considera que "Gobierno y comunidades autónomas tienen que seguir avanzando hacia un pacto de Estado que obligue a las comunidades autónomas a fijar unas plantillas de bomberos forestales mínimas durante todo el año".

El inicio de curso, pues, parece que va a tener uno de sus focos calientes en los incendios forestales, no tanto porque se prevea una nueva oleada de fuegos (siempre conviene cruzar los dedos), sino porque son material combustible de primera para los rifi rafes políticos y sindicales.