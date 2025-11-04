Consigue las herramientas para investigar sobre tus antepasados
La Fundación ZamorArte organiza un curso de iniciación al árbol genealógico
B. B. G.
La Fundación ZamorArte, en colaboración con la diócesisde Zamora, pone en marcha el “Curso de iniciación al árbol genealógico: descubre tus orígenes familiares”, una propuesta formativa concebida para despertar el interés por la genealogía y facilitar las herramientas necesarias para emprender la reconstrucción de la historia familiar.
“Esta iniciativa nace con el propósito de acercar al público general una disciplina que combina el rigor histórico con la emoción del descubrimiento personal”, señalan dese la fundación.
La genealogía, más allá de ser una técnica de investigación, “constituye una vía privilegiada para comprender la propia identidad y establecer vínculos con el pasado a través de los documentos, los archivos y la memoria colectiva”, valora.
Un curso de tres intensas jornadas
El curso, que se desarrollará a lo largo de tres jornadas, ofreceráun recorrido completo por los fundamentos de la investigación genealógica. Los participantes conocerán los conceptos esenciales de un árbol familiar, los principales tipos de fuentes documentales —con especial atención a los archivos parroquiales—, así como las metodologías de recopilación y análisis de información que permiten construirun árbol genealógico fiable y bien documentado.
Además de las sesiones teóricas, el programa incluye varios talleres prácticos, entre los que destacauna sesión especialen el Archivo Histórico Diocesano de Zamora. En ella, los asistentes tendrán la oportunidad de trabajar directamente con documentación original y de conocer la estructura, valor y funcionamiento de los archivos parroquiales, fundamentales para la investigación familiar en el ámbito local y regional.
También se abordará el uso de recursos digitales, bases de datos y herramientas en línea que facilitan el acceso a registros históricos y la organización de la información genealógica.
