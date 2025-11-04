Herminio Ramos cumple un siglo. El maestro ilustrado de Zamora

Ha empleado el carro, ha usado la bicicleta para desplazarse desde su Tuda natal a Zamora, más tarde utilizó el coche y hasta ha conocido el vehículo eléctrico.

La Zamora en la que nació Herminio Ramos rondaba los 255.000 habitantes y la economía giraba alrededor de la agricultura y la ganadería, sectores que un siglo después atraviesan horas bajas y la provincia tiene una población de unas 165.000 personas.

Herminio Ramos ha conocido demasiadas guerras, en sus propias carnes la Civil, y ha luchado políticamente y a través de sus escritos por el patrimonio y, sobre todo, por Zamora durante toda su larga vida.

Arriba, Herminio Ramos con varias alfareras. En el centro, el cronista pasea por el casco y en el reconocimiento de la Cofradía del Carmen. Abajo, el maestro en su despacho.

Y es que este hombre, que atesora una verdadera enciclopedia en su cabeza y conoce la provincia como la palma de su mano, está de celebración. Don Herminio, como lo conocen muchos, cumple este 4 de noviembre un siglo de vida.

Origen

Vino al mundo el 4 de noviembre de 1925 en La Tuda, municipio que ahora pertenece al Ayuntamiento de Pereruela, tierra de cacharros, y le pusieron por nombre Herminio Esteban Francisco de Asís Ramos Pérez.

Formación

La única salida que había en su niñez para matar el hambre era estudiar, un conocimiento que ha marcado toda su vida.

Con cuatro años empezó en la escuela con don Eustaquio y durante dos años de la Guerra Civil cuidó ovejas hasta que llegó al pueblo su maestra Nati. "Iba por las noches a su casa y le cobraba 30 pesetas al mes a mi padre", rememoraba en una entrevista donde también aludía a que le influyó que su progenitor tuviera "muy claro que la escuela era intocable" o los muchos libros que tenía en su casa de un tío cura.

Herminio Ramos pasea por el casco. / Archivo

La lectura ya era entonces una de sus pasiones. "Me llevaban la merienda en un fardel y en otro, los libros", compartía en 2002 cuando estimaba que su biblioteca personal la integraban la friolera de "unos 15.000 volúmenes".

Cursó Magisterio y se curtió en la enseñanza en pueblos de La Mancha antes de trasladarse a Cabañas de Sayago, un destino laboral que compaginó con el estudio, por libre, de Historia por su amor hacia esta ciencia.

Su siguiente destino estuvo en la capital. Regresó al Claudio Moyano. Volvía al centro donde había estudiado de joven, pero como profesor para impartir Geografía e Historia intentando sembrar el conocimiento, una labor que luego realizaría en el colegio Juan XXIII, donde se jubilaría.

Herminio Ramos en la Plaza de los Ciento. / Archivo

Política

Este padre de familia numerosa (María y él tuvieron ocho hijos) dio el salto a la política en los años 70, pese a que "era el rojillo de la zona". No en vano se iba a Hendaya a buscar libros.

Formó parte de la corporación municipal de Zamora entre 1971 y 1979, un período en el fue el concejal de Cultura siendo el impulsor de la Feria de la Cerámica y Alfarería Popular. También hizo posible la recuperación de los gigantes de Zamora, la Negra, el Turco, el Abuelo y el Ramón, e incluso formó parte de la primera Comisión de Fiestas de la que surgieron los actuales festejos de San Pedro.

FERIA DE LA CERAMICA HOMENAJE DON HERMINIO RAMOS / Archivo

Su respaldo y reivindicación de las tradiciones y las artesanías han representado una constante en su vida. En reiteradas ocasiones demandó, por ejemplo, un apoyo a la alfarería, sector ahora contra las cuerdas por la falta de relevo generacional en los alfares. Incluso en 1992, que se conmemoraba el V Centenario de la llegada de Cristóbal Colón a América, se involucró para que acudieran a Zamora el mayor número de cerámicas del nuevo continente.

Certamen Herminio Ramos

Ya en este siglo ha vuelto a apostar decididamente por la feria zamorana con la puesta en marcha de los galardones Herminio Ramos que incentivan la creatividad con el barro.

El propio Ramos pagó de su bolsillo la cuantía económica de los premios durante varias ediciones hasta que la Fundación Caja Rural de Zamora lo asumió.

Entrega del Premios VIII Certamen del Barro Herminio Ramos Pérez-Caja Rural-Ayuntamiento de Zamora / archivo

Delegado de Cultura

Este sayagués también ocupó el puesto de delegado provincial de Cultura dependiente del Ministerio Cultura, entre 1978 y 1981, un tiempo en el que plantó cara a los expolios, que "en mi época (de delegado) se hacían a escondidas", rememoraba en las páginas de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA.

El patrimonio ha sido un caballo de batalla de este historiador. Peleó frente al derribo del convento de las Marinas que estaba en la calle de Santa Clara. "Me opuse y cesé como concejal y salió en toda la prensa nacional", compartía todavía pesaroso de su desaparición.

Pérez durante una charla. / Archivo

Conferenciante infatigable de mil y una materias, ha acudido a compartir su sapiencia con todo colectivo o asociación que se lo pidiera, siempre y cuando su agenda se lo permitiera.

Otra faceta que ha desarrollado ha sido la de pregonero. Desde la Fiesta de la Vendimia de Toro pasando por innumerables pueblos que lo han acogido como a uno de los suyos. Es el caso de Valdescorriel, cuya historia escribió, y que le nombró Hijo Adoptivo.

Pregón de Herminio Ramos en Pereruela. / Archivo

Este profesor, antiguo coleccionista de monedas y de sellos, tiene unas profundas creencias cristianas. Asiduo a las novenas de la Virgen del Tránsito y del Carmen de San Isidoro, esta última cofradía lo nombró hermano de honor el pasado año.

Reconocimientos

Herminio Ramos atesora una larga lista de reconocimientos y homenajes. Posee la Encomienda de la Orden del Mérito Civil y la Cruz de Alfonso X el Sabio y desde 2002 es el Cronista Oficial de Zamora, a lo que se unen una larga nómina de premios otorgados por múltiples organizaciones y asociaciones, como el de Amigos del Duero, de la Asociación de Encajeras, Viriato al mérito periodístico educativo o el premio social San Atilano de la Diócesis de Zamora.

El maestro ilustrado de Zamora

El historiador, pese a sus serios problemas de visión, ha publicado más de una veintena de títulos y miles de artículos relacionados con la provincia.

Fue articulista durante décadas de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA y ha ayudado a los redactores siempre que se lo solicitaban derrochando amabilidad.

Se sabía que si no se coincidía con él en la visita diaria a la redacción, se le localizaba antes de comer en su domicilio o bien rumbo a la plaza de Los Ciento canturreando por la calle con su inseparable bolso.

Un hombre fotografía a Herminio Ramos de carne y hueso y al de bronce. / Archivo

Herminio Ramos, de verbo fácil, conversación amena y miles de anécdotas en el morral, ha sido asiduo de tertulias y ha entablado amistades de las de verdad.

Una prueba de ello la constituye la creación de la comisión Herminio Ramos Pérez que promovió la instalación de una escultura a tamaño real del maestro en el casco antiguo o la creación del foro cultural Amigos de Herminio Ramos.