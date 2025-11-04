Un espacio verde protegido junto a don Herminio
El proyecto se enmarca dentro de un plan para la mejora de los jardines de la ciudad
B. B. G.
El Ayuntamiento de Zamora ha finalizado la instalación del nuevo vallado ornamental en el jardín de la plaza de San Ildefonso, junto a la estatua de Herminio Ramos, una actuación que refuerza la mejora progresiva que se viene realizando de los espacios verdes del casco histórico.
Este jardín, que el pasado año recuperó su fuente ornamental tras décadas sin funcionar, incorpora ahora un cerramiento perimetral que contribuye a proteger la zona ajardinada y realzar su valor estético y patrimonial.
El concejal de Obras, Pablo Novo, indica que el objetivo de esta intervención es doble: “por un lado, garantizar la conservación del espacio verde y por otro, mejorar la integración paisajística de este enclave emblemático del casco histórico, situado en pleno entorno monumental”.
Actuación previa en la plaza del Maestro
Esta actuación se suma al vallado ornamental instalado recientemente en la plaza del Maestro, consolidando la línea de trabajo que se viene realizando de puesta en valor de jardines urbanos y elementos patrimoniales.
El Ayuntamiento anuncia, además, que el próximo año se instalarán nuevos vallados en los jardines de las plazas Los Ciento, Fray Diego de Deza, Arias Gonzalo y Antonio del Águila, completando así un plan integral de embellecimiento, protección y mejora del uso de los espacios ajardinados históricos de la ciudad.
Recuperación y cuidado del patrimonio urbano
Con esta medida, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con la recuperación y cuidado del patrimonio urbano, promoviendo una ciudad más cuidada, accesible y agradable para vecinos y visitantes.
- La despedida de un mítico hostelero de Zamora: 'Nos vemos en los bares
- Zamora estrena el ‘outlet’ de menaje de cocina más esperado
- Aparece un cadáver flotando en el río Duero, a altura de las aceñas de Los Pisones
- Cierra el centro social de Unicaja en Zamora, tras 25 años
- Guarido da por zanjado el problema de los 6 centímetros del Puente de Piedra: 'Se queda como está
- Rodrigo Vázquez, el zamorano que ha llegado a Zamora en bicicleta desde Berlín: 'Creo que estamos habituados a alejarnos de las cosas que nos llenan, y para mí la naturaleza es una de ellas
- Asalto a supermercados de Zamora: 'Esto es un atraco, abre la caja que me llevo el dinero
- Se cumplen 40 años de la caravana de mujeres pionera en España: en Zamora la primera fue en 1999, ¿dónde?