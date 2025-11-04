sucesos en Zamora
Cree comprar una tablet a precio de ganga y pierde 770 euros
El condenado simuló que el dispositivo de alta gama era de una empresa solvente para perpetrar la estafa
S. A.
El anuncio de una tablet de Apple a un precio de 770 euros fue el anzuelo perfecto para que un empresario zamorano picara y perdiera la cantidad por la que hizo el ingreso en la cuenta bancaria de la plataforma www.electrodomesticos.com, donde el estafador, de iniciales P.G.V., se hizo pasar por responsable de una sociedad solvente, con todos los datos necesarios para no levantar sospechas.
El zamorano nunca recibió el dispositivo ni la devolución de la cantidad abonada, por lo que denunció el engaño que resolvía ayer el Juzgado de lo Penal con una condena a P.G.V. a seis meses de prisión y a una indemnización de 770 euros, los que se apropió mediante el engaño. La Fiscalía de Zamora había pedido fianza de 800 euros para asegurar el cobro del dinero tras el juicio en el que el acusado admitió el delito y vio rebajada la pena en un año.
