"A todo cerdo le llega su San Martín", el exteniente alcalde Vox a una trabajadora de Pereruela

El exteniente de alcalde de Vox en el Ayuntamiento de Pereruela, Domingo Ramos García, se enfrenta a dos años y tres meses de prisión por el delito de acoso laboral a una empleada municipal a la que, al parecer, amenazaba con echarla del Consistorio con expresiones como "a todo cerdo le llega su San Martín". Comentarios que coincidían, al parecer, cuando la trabajadora disfrutaba de sus vacaciones, todo lo que desemboca en una auténtica persecución que habría causado daños psicológicos a la denunciante por las constantes humillaciones que ha soportado, de acuerdo con la acusación.

Las actas de plenos municipales recogen manifestaciones del que fuera teniente de alcalde contra quien terminó por actuar en los tribunales, ya que el concejal le impedía desarrollar sus funciones con un comportamiento que le afectaba en lo personal. Las juntas de Gobierno eran otros foros en los que el edil lanzaba los mismos comentarios contra la empleada pública, según las imputaciones.

Por esta infracción penal se exige una pena de un año de prisión, mientras que por el degradante trato a la trabajadora municipal, calificado como delito contra la integridad moral, se solicita un año y tres meses de cárcel en el Juzgado de lo Penal, donde se celebrará el juicio contra el cargo público. Las actas de plenos recogen las expresiones despectivas y descalificativas hacia la empleada

El exconcejal de Vox, expulsado del equipo de Gobierno municipal en julio de este año, mantendría una actitud beligerante con la empleada pública, de acuerdo con los términos de la denuncia que ha investigado el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Zamora, cuyo titular considera que existen suficientes indicios para juzgar al político local por acoso y por trato degradante a la empleada.

Actitud insistente y gritos

La denunciante sostiene que desde abril de 2024 ha tenido que soportar comentarios que cuestionan su capacidad para desempeñar el puesto de auxiliar administrativo, así como voces y comentarios que cuestionan su profesionalidad.

El comportamiento reiterado del representante de Vox en el Ayuntamiento de Pereruela iría acompañado de gritos cuando la trabajadora estaba desempeñando sus funciones y también delante de otras personas, según indica la perjudicada. Ramos García acompañaría esa actitud verbal agresiva de comentarios directos con los que ponía en duda la capacidad de esta persona para desempeñar las funciones de auxiliar administrativa y el trabajo que llevaba a cabo.

La vigilancia reiterada a la empleada del Consistorio mientras realizaba su trabajo en el puesto público, iría acompañada del control de entrada y salida, momentos en los que el concejal habría realizado fotografías, detalla la denuncia.

El responsable de Vox, acusado por sus compañeros de corporación municipal de crear un ambiente hostil que justificó que se le apartara del Gobierno municipal, habría llegado a amenazar a la auxiliar con echarla del trabajo incluso cuando se cogía el día libre para acudir a alguna consulta médica.

Los Plenos

Entre las pruebas que se han presentado para corroborar la denuncia de la trabajadora pública se encuentran cinco actas de plenos del Ayuntamiento de Pereruela, celebrados entre noviembre de 2024 y junio de 2025. En estas sesiones, Domingo Ramos García arremete contra la denunciante, siembra dudas sobre el contrato y cuestiona el horario, entre otras cosas, de modo que, cada una de esas sesiones generaba una situación incómoda a la empleada pública que, finalmente, decidió a acudir a los tribunales.

Entre las personas llamadas a testificar están el secretario del Consistorio; el concejal de Zamora Sí, Aitor Carnero Redondo; el director de la Escuela Taller de Pereruela y un trabajador del mismo.