Cáritas celebra su aniversario: "lo más destacable de estos 60 años son las miles de personas que nos han confiado su vida"

El 5 de abril del año 1965 Cáritas Diocesana fue erigida canónicamente como organismo autónomo de Cáritas Española con personalidad propia. Inicios en los que Cáritas gestionó la ayuda social americana del plan Marshall y fue conocida durante mucho tiempo por ese "reparto de leche americana".

Comienzo de una historia generadora de esperanzas que recordó en la gala por el 60 aniversario de la entidad, Ignacio Enríquez, director provincial de Cáritas, quien subrayó su evolución hasta contar hoy con distintos centros y programas que cubren las necesidades de la persona en todas las etapas de su vida. Actualmente, cuenta con una plantilla de más de 320 trabajadores, y que según se recoge en la memoria de 2024 ha atendido a más de 10.000 personas.

El delegado de la Junta en Zamora, Fernando Prada; el Obispo de Zamora, Fernando Valera; y el director de Cáritas de Zamora, Ignacio Enríquez. / Alba Prieto / LZA

"Lo más destacable de estos 60 años son las miles de personas que nos han confiado su vida, con las que hemos generado nuevas oportunidades, nuevas realidades y nuevas esperanzas. Han sido 60 años de entrega y compromiso con los descartados. Hemos vivido momentos muy difíciles: la crisis económica, la pandemia de Covid-19, la crisis energética, el aumento de la inflación, la invasión de Rusia a Ucrania, la crisis financiera que surge en 2023, el conflicto entre Israel y Palestina, los desastres naturales en España…, es fácil manifestar que nos encontramos en un nuevo contexto al que habrá que dar nuevas respuestas", expresó Enríquez.

El acto, celebrado en el Teatro Ramos Carrión, sirvió para agradecer la labor de trabajadores, sacerdotes, instituciones públicas y voluntarios, cuyo "esfuerzo y dedicación han sido fundamentales para la acción de Cáritas en la sociedad zamorana", destacó.

Intervención del Obispo de Zamora durante la gala por los 60 años de Caritas. / Alba Prieto / LZA

Representantes de la Junta de Castilla y León, la Diputación de Zamora y los ayuntamientos de Zamora, Toro y Benavente fueron los primeros en recibir su distinción. A continuación, Tomás Calero, fue el encargado de recibir el reconocimiento en nombre de todos los sacerdotes.

Homenaje que siguió con el premio a los trabajadores, que fue entregado a la compañera de más antigüedad de Cáritas Diocesana de Zamora, María Dolores Oncalada, mientras que el reconocimiento al voluntariado fue recogido en nombre de todos por la voluntaria más longeva, Francisca Lorenzo, más conocida como Paca, y la más joven, Isabel Pascual.