Esta calle permanecerá cortada mañana por obras de la red de abastecimiento de agua

Mañana miércoles en continuación de las obras comprendidas dentro del proyecto de ampliación de la red de abastecimiento de agua potable en la calle Pablo Morillo de Zamora, en el tramo comprendido entre la intersección de la citada vía con la calle Juan II y la calle Regimiento de Toledo será necesario proceder al corte de este tramo de la calle Pablo Morillo al tráfico de vehículos para poder ejecutar correctamente los trabajos en condiciones de seguridad tanto para los operarios como para el tráfico rodado externo a la obra.

La previsión de duración del corte salvo imprevistos será de un día por lo que se procederá a la apertura del tráfico durante la tarde del mismo día 5 de noviembre.

Los vehículos que circulen por la calle Pablo Morillo y quieran acceder a la avenida de Cardenal Cisneros, podrán realizarlo por el recorrido alternativo a través de la calle Juan II y la avenida de las Tres Cruces.

Recorrido alternativo

Los vehículos que quieran acceder a la calle Regimiento de Toledo y/o Ursicino Álvarez, podrán realizarlo por el recorrido alternativo a través de la calle Juan II, avenida de las Tres Cruces y calle Regimiento de Toledo.

Estas afecciones al tráfico quedarán convenientemente señalizadas por parte de la empresa adjudicataria de las obras.

El tránsito peatonal a través del tramo afectado no se verá afectado, ya que se habilitarán itinerarios peatonales compatibles con la ejecución de las obras.