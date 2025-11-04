Arte para ensalzar la vida: la programación de esta semana en los teatros de Zamora

La programación del Ramos Carrión de esta semana se inicia con el espectáculo de Prieto Picado, enmarcado en el festival Son de Raíz 2025. Un viaje a través de la música que nos conecta con el espíritu migratorio de los nómadas a través de un repertorio con piezas propias y reinterpretaciones de temas del folclore o de la canción tradicional. El concierto de la formación leonesa, cuyas entradas tienen un coste de 7 euros, está previsto para el viernes 7 de noviembre a las 20.30 horas.

Al día siguiente, el talento local será el gran protagonista sobre las tablas. La mítica formación Alollano celebrará sobre el escenario del teatro de la Diputación de Zamora su 25 aniversario con una velada muy especial. Fundado en el año 2001 por el etnomusicólogo Miguel Manzano, Alollano ha llevado por bandera la noble labor de difundir las canciones y ritmos de la tradición musical de Castilla y León.

Este concierto de aniversario pretender ser un emotivo homenaje a su fundador, a través de un cuidado repertorio que abarca las nueve provincias de la comunidad e incluye canciones de trabajo, de ronda, romances, jotas, valseados y corridos. La cita tendrá lugar este viernes a las 19.00 horas con una entrada con un coste de 7 euros.

La representación de "Perfecta" es la última propuesta del Ramos Carrión para cerrar el fin de semana. Este estreno absoluto de la compañía sayaguesa TodoArt13 se centra en lo feroz, lo poético y lo cíclico del cuerpo femenino. "Cuatro martes, una misma rutina, y una mujer que muta bajo el influjo de sus hormonas. Mis días son todos idénticos. La que cambia soy yo" reza la sinopsis del último monólogo teatral de Mattia Torre, uno de los dramaturgos más influyentes y activos de la televisión y el teatro italianos. Entre la comedia, la crítica social y la melancolía, la obra se pondrá en escena el domingo 9 de noviembre a las 19.00 horas con un precio de la entrada de 14 euros.

Calendario del Teatro Principal

"Es una obra que no va sobre la tristeza sino sobre la fantasía, que no va sobre muerte, sino que va sobre vida". Con estas palabras el presidente de la Fundación Teatro Joven, David Peralto, resalta la importancia que trasciende del montaje "Un monstruo viene a verme". Representación que pondrá en escena LaJoven, en colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer, en el Teatro Principal de Zamora el viernes 7 de noviembre a partir de las 20.30 horas con un precio de entrada de entre 6 y 15 euros, dependiendo de las localidades.

Presentación de la obra «Un monstruo viene a verme». / Víctor Garrido

Basada en la novela de Patrick Ness, la obra cuenta la historia de un joven adolescente de 13 años que tiene que enfrentarse a la enfermedad de su madre y "lo hace inventando un amigo imaginario para generar un mundo de la fantasía en el que ese amigo imaginario le va contando una serie de cuentos que le van a ayudar a transitar todas esas dificultades", comenta el director del montaje.

Proyecto teatral que apuesta por la cultura como medio para transformar y acompañar en los procesos más difíciles de la vida tocando como tema principal el duelo y el impacto emocional tanto para el paciente como para los familiares.

"Es importante acercar estos temas a la sociedad, especialmente a los jóvenes para que puedan entender y procesar mejor las emociones que surgen cuando se enfrentan a enfermedades graves. Por eso, queremos ofrecer recursos que les ayuden a enfrentar estas experiencias y creemos que esta obra es una plataforma muy valiosa para hacerlo", añade la presidenta de la AECC de Zamora, María Hernández.

Propuesta escénica que busca también derribar los tabúes del cáncer y tratar el duelo de una manera distinta. Muerte de la que también se habla en "Ni flores, ni funeral, ni cenizas ni tantán". Una historia de superación, ternura y humanidad centrada en los cuidados paliativos y en el "buen morir" que llega al escenario del Teatro Principal el sábado 8 de noviembre a las 20.30 horas con un precio de localidades de entre 8 y 15 euros.

Pieza con la que la compañía La Dramática Errante tratará de sumergir al público en un viaje para afrontar la vida con alegría. Un canto a todas aquellas personas que dejaron este mundo con dolor y sufrimiento, pero también un reconocimiento a todas esas otras que las acompañaron en esta última etapa sin perder nunca la sonrisa.