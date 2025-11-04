Todo lo que aprenden estos alumnos zamoranos gracias a la sangre

"Con una donación puedes salvar tres vidas". Una frase que los alumnos del colegio Trilema de Zamora han aprendido durante el primer proyecto del curso 2025-2026, centrado en el cuerpo humano.

Una sentencia que han podido apoyar los mayores —alumnos de los ciclos formativos y profesores— en la jornada de donación de sangre que ha tenido lugar en el gimnasio del centro educativo. Una primera experiencia que ha resultado ser todo un éxito de participación, teniendo en cuenta que durante la jornada han acudido más de una treintena de personas decididas a donar.

Este evento solidario es el colofón de un proyecto educativo que arrancó con el inicio de curso y que siempre ha tenido como colaboradores especiales tanto al Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León como la Hermandad de Donantes de Sangre de Zamora. "Estos últimos se pusieron en contacto con nosotros en septiembre y nos propusieron que realizáramos alguna iniciativa que ayudara a que los niños aprendieran qué significaba la donación de sangre", recuerda Carlota Cels de Molina, jefa de estudios del colegio Trilema de Zamora.

Proyecto sobre el cuerpo humano

Fue una idea que acogieron de buen grado, puesto que el primero de los proyectos que iban a poner en marcha este curso era sobre el cuerpo humano, así que tenía perfectamente cabida en su desarrollo. "Han participado todos los estudiantes del colegio, desde Infantil hasta los ciclos formativos. Todos ellos han aprendido algo sobre la sangre, cada uno según su nivel", explica Cels.

Donantes en el gimnasio del colegio. | VICTOR GARRIDO

De esta manera, los más pequeños han desarrollado diferentes juegos para conocer qué es y para qué sirve la sangre, mientras que los mayores han estudiado las partes que la componen, los diferentes grupos sanguíneos o las incompatibilidades en cuanto a las donaciones.

Una de las actividades más enriquecedoras ha sido la entrevista que hicieron a la presidenta de la Hermandad de Donantes de Sangre de Zamora, Isabel Cabrera Huertas, quien contestó a todas sus dudas sobre la asociación y que no se quiso perder la jornada de donación en el colegio, apoyando así este acto con su presencia.

Formación profesional

Los estudiantes del ciclo de FP de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería han tenido una formación más vinculada a su futura carrera profesional, dentro del ámbito sanitario y ellos saben muy bien la importancia de tener bancos de sangre con suficiente cantidad para poder trabajar.

Una participante se aprieta el brazo tras la donación. | VICTOR GARRIDO

Queriendo darle una dimensión más global a este proyecto, con la idea de que traspasara las paredes del propio colegio, otra de las labores de estos alumnos de Trilema fue colocar carteles por todo el barrio anunciando e invitando a la donación de sangre de este martes.

Además, para que la llamada tuviera todavía más eco, el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León se puso en contacto con los donantes que tienen en su banco de datos y que residen cerca del colegio, por si pudieran acercarse.

Gimnasio como sala de extracciones

Desde primera hora de la mañana el gimnasio del colegio se convirtió en una sala de extracciones, con cuatro camillas, médico y enfermeras que realizaban su labor con total profesionalidad, como pudieron observar los estudiantes durante toda la mañana. Una entrevista previa del sanitario, para saber si realmente se era apto para donar —peso adecuado, tensión normal, no tener que hacer actividades peligrosas durante la jornada...— era la prueba que había que pasar antes de tumbarse en la camilla para hacer su donación. "Estamos encantados con la implicación de muchas familias del colegio, vecinos del barrio y nuestros alumnos mayores de edad —una de las condiciones para poder donar—, que se han volcado con la iniciativa", agradece la jefa de estudios del centro, quien subraya que para algunos había sido su primera vez "y ahora pasan a formar parte del banco de datos de la asociación, por lo que podrán seguir en contacto para poder donar de nuevo", subraya con satisfacción.

Un momento de la jornada de donación. | VICTOR GARRIDO

Sobre la parte educativa de este proyecto, Carlota Cels de Molina explica que se ha podido conocer "de manera más intensa" una parte importante del cuerpo humano, pero destaca, además, la parte de sensibilización que se ha trabajado con todas las etapas. "Todo lo que han aprendido, además, se lo han ido transmitiendo a las familias, así que, en cierto modo, ellos también han hecho una campaña de sensibilización en sus hogares", destaca la profesora.

Futuros donantes

"Con este aprendizaje, además, puede que ellos, en un futuro, cuando sean mayores de edad, se puedan convertir también en donantes, gracias a todo lo que han aprendido en estas semanas", añade.

Esta jornada de donación de sangre ha sido el colofón el primer proyecto educativo del curso en el Trilema, una experiencia muy enriquecedora en todos los sentidos y que, debido a la buena acogida, no se descarta volver a repetirse antes de que finalice el curso.