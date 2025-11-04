Alquila un piso en Londres cinco días por 1.270 euros y se queda sin dinero

La zamorana creía haber contratado cinco días y cuatro noches de alojamiento en pleno centro de Londres, en Westminster, en un apartamento por el que pagó 1.270 euros a primeros de diciembre, durante el puente de la Constitución, entre el 6 y el 10 de diciembre de 2023.

Pero el viaje de placer acabó siendo una pesadilla para la arrendataria, que se quedó sin piso y sin dinero, ya que resultó ser víctima de una estafa. La titular de la vivienda londinense, de iniciales N.V.L., se puso de acuerdo con otras personas para anunciar el apartamento, del que era la única dueña, según las indagaciones realizadas por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 que procesó a esta.

La plataforma online en la que se anunció el piso es de total solvencia, muy conocida entre quienes buscan alojamientos, bien en hoteles, bien en pisos turísticos o apartamentos, como fue el caso de esta zamorana que creyó alquilar un apartamento al que podría acceder por la credibilidad de Booking, donde la procesada, N.V.L., puso el anuncio del piso.

La estafadora acaba de ser condenada a seis meses de prisión y a indemnizar a la perjudicada con los 1.270 euros que no ha logrado recuperar a día de hoy. La condena del Juzgado de lo Penal tuvo lugar ayer, tras llegar a un acuerdo la imputada con la Fiscalía para ver reducida la pena de prisión para lo que tuvo que admitir los hechos que se la imputan, si bien no podrá cometer ningún otro delito durante los dos próximos años. De incumplir esta condición, iría a prisión.