Sanidad
Ahora Decide pide el aviso de las pruebas de cribado de mama en Zamora, también para los mutualistas
La demora en la provincia es menor que la media de la comunidad
Ahora Decide ha solicitado a la Consejería de Sanidad que mande una carta a las mujeres candidatas al programa de detección precoz del cáncer de mama que pertenecen a las mutualidades de funcionarios (Muface) o militar (Isfas) igual que se hace con las personas que pertenecen a Sacyl. En esta situación se encontrarían, según el partido liderado por Manuel Fuentes, en torno a 2.500 mujeres de Zamora, que no reciben la carta y deben acordarse de pedir la cita para poderse hacer la prueba de cribado.
La formación política explica que el tiempo medio para hacerse una mamografía, según los datos oficiales, es de 15 días, y con solo ocho pruebas pendientes, uno de los mejores datos de toda la comunidad, donde la media de demora es de 49 días, según el último dato actualizado a 30 de septiembre.
Respecto a los servicios de atención para las afectadas por esta enfermedad «funcionan razonablemente bien» según ha podido recabar la formación de fuentes de pacientes y asociaciones, si bien sería deseable una mayor plantilla de personal, porque muchas veces «los servicios funcionan con mucha saturación».
