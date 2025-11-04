600 zamoranos más ponen a prueba su salud ocular en la unidad móvil de Recoletas

Balance muy positivo de la tercera fase de la Unidad Móvil de salud ocular de Recoletas en la que se han recorrido 19 municipios atendiendo a un total de 637 personas. El director gerente de Recoletas Salud Zamora, Óscar Iglesias, y el gerente del Instituto Oftalmológico Recoletas Salud, Javier Moralejo, han destacado el éxito de la campaña que comenzó el 1 de octubre de 2024. La unidad móvil ha parado desde entonces en 59 localidades beneficiándose del servicio 2.271 personas.

Un especialista en optometría apoyado con la tecnología más avanzada ha sido el encargado de realizar las pruebas de agudeza visual, refracción completa, motilidad ocular, presión intraocular y evaluación del sistema acomodativo en la unidad móvil de manera gratuita.

Compromiso de continuidad

Óscar Iglesias y Javier Moralejo han confirmado que habrá más fases del proyecto y las rutas seguirán desarrollándose por la provincia de Zamora e incluso, en algunos de los municipios a petición de los propios ayuntamientos, se volverá a acudir para seguir prestando servicio.

PRESENTACIÓN DE LA TERCERA FASE DE LA UNIDAD DE SALUD OCULAR / Victor Garrido / LZA

Campaña en colaboración con la Diputación de Zamora que se fundamenta en “la importancia de acercar los servicios sanitarios a todos los rincones de la provincia, especialmente al medio rural, donde el acceso a determinadas especialidades médicas resulta más complejo", destaca el presidente de la institución, Javier Faúndez.

En este sentido, Faúndez subraya que "la colaboración con Recoletas Salud en este proyecto es un claro ejemplo de cómo la cooperación público privada puede contribuir a mejorar la calidad de vida de los zamoranos, garantizando la prevención y la detección temprana de posibles problemas de salud ocular".

Asimismo, reafirma el compromiso de la Diputación Provincial "con todas las iniciativas que ayuden a fijar población, mejoren la atención a nuestros mayores y faciliten que los vecinos de los pueblos tengan las mismas oportunidades y servicios que quienes viven en las ciudades".